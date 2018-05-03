Игорь Жижикин: В России хуже относятся к русским, чем в Америке

Актер Игорь Жижикин рассказал Sobesednik.ru о том, как американцы относятся к русским, а также об атаке в Таиланде.

Игорь Жижикин на днях вернулся из Америки. В Лос-Анджелесе он снимался в новом проекте.

«Мечтаю отрастить волосы, но не могу»

— Когда ты целый месяц проводишь в Америке, нужно недели две, чтобы прий­ти в себя в России, — говорит Игорь. — Я в США живу тридцать лет и до сих пор не могу быстро адаптироваться.

По словам Жижикина, несмотря на сложные отношения в политике, к русским в США относятся, как и раньше: с уважением и любовью.

— Никакого напряжения не чувствуется абсолютно, — продолжает актер. — Здесь хуже относятся к русским, чем там. Мы же сами порой друг с другом не можем разобраться. А в Америке такого нет совершенно. За все время напряженных отношений с Россией ни один человек не спросил меня о политике. Наоборот, все радостно интересуются, как у меня дела, как Москва. Все простые люди любят друг друга. Но, к сожалению, политика решает все за нас!

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В последнее время Жижикин регулярно появляется на экране: новые проекты с его участием выходят почти каждый месяц. Одна из последних работ в сериале «Остров» запомнилась не только радостными моментами.

— В Таиланде, где проходили съемки, комары нас просто сожрали! — вспоминает актер. — Конечно, мы пользовались специальными средствами, но они мало помогали. А еще нас атаковали мелкие мошки — кусали ноги. В результате они становились красными и сильно чесались! Но ничего — пришлось смириться.

Жижикин уверяет, что уже давно стал заложником собственной профессии. Актер мечтает отрастить волосы и сделать модную стрижку. Но из-за постоянных съемок воплотить мечту в реальность не получается.

— Отрастить себе волосы я мечтаю уже лет десять — пятнадцать, — говорит актер. — Они же на самом деле у меня вьются. Но работая в одном проекте, ты уже начинаешь трудиться над другим. А иногда съемки идут параллельно сразу в двух-трех фильмах. Когда снимаешься, ты не можешь изменять внешность, в том числе и отращивать волосы. Надо держать одну длину. Вот и приходится мне ходить с короткими волосами. Я завидую великим актерам, которые делают один фильм в год. Они могут полностью сосредоточиться на роли, подготовиться к ней, отращивая животы, задницы, могут для этого лопать пиццу с пивом. У меня не полу­чается.

«Ночью хочется жрать!»

Недавно Жижикину сделали одно интересное предложение — роль в военном фильме. Но актер переживает, что может от нее отказаться.

— По сценарию я попадаю в плен, — говорит Жижикин. — Чтобы мой герой был правдоподобен, мне нужно очень сильно похудеть. Вряд ли у меня это получится сделать. Я стараюсь не есть, могу весь день держаться без еды, а на ночь хочется пожрать! Никак не могу удержаться! Книжку открываешь или компьютер и начинаешь параллельно есть. А если уж бокал вина налил, то успокоить аппетит вообще не получается. Я порой сажусь на диету. Лучшая из них — просто не есть, и все. Таблетки я никогда не пил. Главное — не есть на ночь и следить за рационом. Отказываюсь от хлеба, от макарон. Но хватает меня ненадолго.

— На сколько килограммов вам нужно похудеть для роли? — интересуемся мы у актера.

— Чем больше, тем лучше. Чтобы вообще на дистрофика был похож.

Для того чтобы сжигать все калории, Жижикин ходит в тренажерный зал. Занятия у него каждый день и без по­блажек.

— Спорт для меня — социальное явление, которым я занимаюсь каждый день. Это для меня, как зубы почистить. К счастью, далеко ездить не надо: фитнес-клуб находится прямо за углом. Я знаю время, когда там почти нет народа, стараюсь приходить именно в эти часы. Занимаюсь почти десять лет в нем, там мне комфортно. С сотрудниками уже сроднились: почти как одна семья.