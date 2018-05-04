Хабенский показал «Собибор» в ООН

Фильм «Собибор» — «это другая страница той великой, страшной, ужасной войны, которая, мы все надеемся, больше никогда не повторится», — поделился постпред России при ООН Василий Небензя перед показом.

В ООН картину увидели постоянные представители Китая, Узбекистана, Туниса, дипломаты Белоруссии, Германии, Израиля и других делегаций, а также общественные организации и проживающие в Нью-Йорке ветераны Великой Отечественной.

9 мая «Собибор» покажут в Берлине, а накануне фильм был представлен в посольстве России в Вашингтоне.

Кинолента «Собибор» повествует о единственном за историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти «Собибор» в Польше в октябре 1943 года. Восстанием руководил советский офицер Александр Печерский

14 октября 1943 года из почти 550 заключенных 130 не приняли участие в восстании, около 80 погибли при побеге. В ближайшие недели и до 1945 года были убиты еще около 260 бывших узников. До конца войны дожили около полусотни участников восстания.