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Хабенский показал «Собибор» в ООН
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Хабенский показал «Собибор» в ООН 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Константин Хабенский устроил показ своей военной драмы о побеге из концлагеря «Собибор» в ООН в Нью-Йорке, сообщает РИА «Новости».
Фильм «Собибор» — «это другая страница той великой, страшной, ужасной войны, которая, мы все надеемся, больше никогда не повторится», — поделился постпред России при ООН Василий Небензя перед показом.
В ООН картину увидели постоянные представители Китая, Узбекистана, Туниса, дипломаты Белоруссии, Германии, Израиля и других делегаций, а также общественные организации и проживающие в Нью-Йорке ветераны Великой Отечественной.
9 мая «Собибор» покажут в Берлине, а накануне фильм был представлен в посольстве России в Вашингтоне.
Кинолента «Собибор» повествует о единственном за историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти «Собибор» в Польше в октябре 1943 года. Восстанием руководил советский офицер Александр Печерский.
14 октября 1943 года из почти 550 заключенных 130 не приняли участие в восстании, около 80 погибли при побеге. В ближайшие недели и до 1945 года были убиты еще около 260 бывших узников. До конца войны дожили около полусотни участников восстания.
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