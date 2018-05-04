Хабенский представил фильм «Собибор» в штаб-квартире ООН 

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в четверг вечером состоялся показ фильма «Собибор». Картина рассказывает о восстании в нацистском лагере в годы Второй мировой войны.
Картину представили актер, исполнитель главной роли Константин Хабенский, который выступил режиссером-дебютантом фильма, и постпред РФ при ООН Василий Небензя, сообщает «Интерфакс».
На премьеру были приглашены ветераны войны, высокопоставленные дипломаты из иностранных миссий при Организации — постпреды Китая, Узбекистана, Туниса, зампостпреды Белоруссии и Израиля, сотрудники секретариата ООН, российской миссии при Организации, ученики и учителя российской школы при Постпредстве и журналисты.
Военная драма была показана в оригинальной озвучке с английскими субтитрами. Зрители после показа аплодировали.
Собибор — лагерь смерти, организованный нацистами в Польше и действовавший с 15 мая 1942 года по 15 октября 1943 года. За это время в концлагере было убито 250 тысяч евреев. 14 октября 1943 года в Собиборе произошло единственное успешное из крупных восстаний в нацистских лагерях смерти, возглавленное советским офицером Александром Печерским.