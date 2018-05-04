Хабенский представил фильм «Собибор» в штаб-квартире ООН

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в четверг вечером состоялся показ фильма «Собибор». Картина рассказывает о восстании в нацистском лагере в годы Второй мировой войны.

На премьеру были приглашены ветераны войны, высокопоставленные дипломаты из иностранных миссий при Организации — постпреды Китая, Узбекистана, Туниса, зампостпреды Белоруссии и Израиля, сотрудники секретариата ООН, российской миссии при Организации, ученики и учителя российской школы при Постпредстве и журналисты.

Военная драма была показана в оригинальной озвучке с английскими субтитрами. Зрители после показа аплодировали.