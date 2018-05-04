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В Совете Европы показали фильм «Собибор»
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В Совете Европы показали фильм «Собибор» 

Российская Газета 19 минут назад
Фото: Российская Газета
В пятницу вице-президент Международной ассоциации прокуроров Александр Звягинцев (бывший замгенпрокурора РФ) в Совете Европы в Страсбурге представил фильм Константина Хабенского «Собибор». Бывший высокопоставленный сотрудник надзорного ведомства выступает креативным и ассоциативным продюсером российского фильма о побеге узников из нацистского концлагеря «Собибор» в годы Второй мировой войны.
На премьерном показе фильма в Совете Европы присутствовал генеральный секретарь международной организации Турбьерн Ягланд. Также были приглашены руководители дипломатических миссий, европейских, межправительственных и общественных организаций.
"Память о подвигах руководителя восстания Александра Печерского и сотен других узников лагеря Собибор, которые даже в нечеловеческих условиях смогли сохранить волю к сопротивлению, должна быть обязательно сохранена", — цитирует ТАСС постоянного представителя РФ при Совете Европы Ивана Солтановского.
Дипломат отметил, что главная задача Совета Европы, созданного в Страсбурге вскоре после завершения Второй мировой войны, заключается в том, чтобы «не допустить возрождения неонацизма и повторения трагедии на европейском континенте».
Художественный фильм «Собибор» стал режиссерским дебютом известного российского актера Константина Хабенского. Он же исполнил в киноленте главную роль. Картина рассказывает о сопротивлении узников в одноименном нацистском концлагере, располагавшемся на территории оккупированной Польши. По сюжету, основанному на реальных событиях, советский офицер Александр Печерский (1909-1990) смог организовать в концлагере восстание, оказавшееся единственным успешным. Кинокартина повествует о самом восстании и о событиях, предшествовавших ему.
Концлагерь «Собибор» действовал с мая 1942 года по октябрь 1943 года близ города Любляна. За полтора года там было уничтожено, по разным данным, от 150 тыс. до 250 тыс. евреев из Польши и других европейских стран. Лагерь прекратил существование после восстания, которое в 1943 году возглавил советский лейтенант Печерский, роль которого в фильме «Собибор» исполняет Константин Хабенский. Бежать тогда удалось почти 300 узникам.
В российский кинопрокат фильм вышел 3 мая. Лента также планируется к показу на широкие экраны в Европе, Японии, Австралии и США.
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