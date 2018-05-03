В Нью-Йорке показали документальный российский фильм «Жизнь с бактериями»

НЬЮ-ЙОРК, 3 мая — РИА Новости . Показ документального фильма «Жизнь с бактериями» Андрея Тимощенко и Станислава Ставинова прошел на Международной конференции общественного телевидения INPUT-2018 в Нью-Йорке.

Киноповесть о работе молодых ученых-микробиологов в России уже получила признание на национальных кинофестивалях. На проходящей в Нью-Йорке конференции это единственная картина из России среди более чем 70 фильмов.

Как пояснил РИА Новости член исполнительного совета INPUT Барт Де Пут, «сначала фильмы отбирают региональные координаторы, после чего их отсматривают модераторы конференции, которые формируют сессии». Работа российских документалистов была выбрана для сессии «Новые способы показа научных фильмов». Картина о молодых ученых, по мнению организаторов конференции — удачный пример привлечения молодежи к специфичному и зачастую узкопрофессиональному материалу.

"Жизнь с бактериями" рассказывает о работе ученых-микробиологов и их буднях в лабораториях, биологических станциях и в экспедициях. Съемки проходили в МГУ , Институте эволюционной физиологии и биохимии имени Сеченова, Кубанском государственном университете, а также в разных уголках России, от Северного Кавказа до берегов Белого моря, куда творческая группа отправлялась вместе со своими героями.

"За год съемок мы проехали 30 тысяч километров за рулем, провели два месяца в лаборатории, шесть месяцев в экспедициях с биологами и месяц в избушке за полярным кругом. В итоге мы сняли 600 часов материала и потом еще полгода занимались монтажом", — рассказал агентству Андрей Тимощенко. Сценарий фильма выиграл грант Русского географического общества (РГО), общий бюджет фильма составил 3 млн рублей.

Авторы фильма не смогли лично представить картину на престижной профессиональной конференции, так как им не дали американские визы ко времени ее открытия.