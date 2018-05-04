Мединский надеется, что «Собибор» заинтересует много зрителей 9 мая

Ранее Минкультуры договорилось с прокатчиком фильма «Мстители: война бесконечности» о том, что не будет переносить дату его выхода в прокат 3 мая, когда выходил в прокат «Собибор», если картину не будут показывать 9 мая.

"Да, мы рассчитываем, что фильм уровня и тематики «Собибора» получит дополнительных зрителей. Я считаю, что для нашей страны и для наших граждан было бы важно знать эту историю. История «Мстителей» очень захватывающая, но к реальной жизни отношения не имеет", — сказал Мединский.

Он отметил, что история «Собибора» должна быть в сердце каждого российского гражданина.