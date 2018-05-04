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Мединский надеется, что «Собибор» заинтересует много зрителей 9 мая
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Мединский надеется, что «Собибор» заинтересует много зрителей 9 мая 

РИА Новости 2 часа назад
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Минкультуры РФ рассчитывает, что фильм «Собибор» Константина Хабенского получит дополнительных зрителей 9 мая, сказал журналистам в пятницу министр культуры РФ Владимир Мединский.
Ранее Минкультуры договорилось с прокатчиком фильма «Мстители: война бесконечности» о том, что не будет переносить дату его выхода в прокат 3 мая, когда выходил в прокат «Собибор», если картину не будут показывать 9 мая.
"Да, мы рассчитываем, что фильм уровня и тематики «Собибора» получит дополнительных зрителей. Я считаю, что для нашей страны и для наших граждан было бы важно знать эту историю. История «Мстителей» очень захватывающая, но к реальной жизни отношения не имеет", — сказал Мединский.
Он отметил, что история «Собибора» должна быть в сердце каждого российского гражданина.
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