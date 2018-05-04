Самые интересные события в Москве с 4 по 6 мая

Хабенский в роли режиссера, новый фильм Уэса Андерсона, рэп-концерты и новые «Мстители» — эти и другие способы хорошо провести грядущие выходные в нашем традиционном гиде.

Фильм «Собибор»

«Собибор» — режиссерский дебют актера Константина Хабенского . Фильм рассказывает о единственном за всю Вторую мировую войну успешном восстании в немецком лагере смерти «Собибор», расположенном на территории Польши. В октябре 1943 года лейтенанту советской армии Александру Печерскому , который попал в плен и оказался в концлагере, всего за 3 недели удается спланировать восстание заключенных из стран Западной Европы и Польши. За время существования лагеря там погибло 250 тысяч евреев. Печерского в фильме играет сам Хабенский, а надзирателя лагеря — Кристофер Ламберт . Картина будет идти в прокате с 3 мая.

Фильм «Остров собак»

Картина Уэса Андерсона — первый в истории Берлинского кинофестиваля мультфильм, открывающий конкурсную программу. Действие происходит в будущем в Японии. Собак помещают в карантин на отдаленном острове из-за неведомого «собачьего гриппа». Герои — пять местных собак, Шеф, Рекс, Босс, Дюк («Герцог») и Кинг («Король»). Им надоело замкнутое существование, и очень кстати мальчик по имени Атари Кобаяши отправляется на остров в поисках своей собаки Спотса. Они вызываются помочь Атари и защитить его от японских властей. Роли в фильме озвучивали Скарлетт Йоханссон , Тильда Суинтон, Билл Мюррей Грета Гервиг и даже Йоко Оно. В прокате с 3 мая.

Концерт рэпера Feduk

Песня Feduk и Элджея «Розовое вино» стала самой прослушиваемой в этом году по версии музыкальной премии VK Music Awards, организованной соцсетью ВКонтакте. Ее за год включали более 200 миллионов раз. «Вечерний Ургант» сделал пародию на песню. По сюжету ведущий Иван Ургант , сценарист шоу Александр Гудков , певец Игорь Николаев и рэпер Федук празднуют Новый год в бане. После того как Игорь Николаев выпивает за любовь, ему становится плохо и ведущий Юрий Дудь делает ему искусственное дыхание. Клип можно посмотреть здесь, а на концерт сходить 4 мая в 22:00 в клуб Corston. Cтоимость билета — от 1500 рублей.

Еще один рэпер, звезда рэп-баттлов и шоу «Успех» на СТС, Слава КПСС (он же Гнойный) выступит в клубе «Театр» с новым альбомом — «Взрослая танцевальная музыка». Слава — участник хип-хоп-группы «Ежемесячные», творческого объединения «Антихайп» и баттл-площадки #SlovoSPB. Свое творчество характеризует как «узко субкультурный рэп с кучей внутренних приколов». Начало в 19:00, стоимость билетов — от 1100 рублей.

Фильм «Мстители. Война бесконечности»

Фильм режиссеров Энтони и Джо Руссо , основанный на комиксах издательства «Марвел», рассказывает о приключениях команды супергероев Мстителей. «Мстители. Война бесконечности» — девятнадцатый фильм кинематографической вселенной «Марвел» (туда же относятся, например, «Железный человек», «Невероятный халк» и другие). На этот раз Мстители вместе со Стражами Галактики борются с Таносом, которые пытается собрать камни бесконечности. Фильм будет идти в российском прокате с 3 мая в формате 2D, 3D и IAMX.

Выставка «Арт-Бардак»

«Арт-Бардак» — это, по словам организаторов, праздник независимого искусства с участием художников любых форматов и взглядов. В программе — экспозиция с работами более 60 художников разных форматов, концерты, театральный перформанс, чтения стихов, арт-маркет, а в качестве специального гостя— оркестр, о котором, как уверяют авторы, «вы еще долго будете вспоминать и рассказывать». Открытие выставки состоится 4 мая в 18:00 в пространстве «Здесь», после этого в 23:00 гостей приглашают на afterparty в бар Punk Fitcion. В день открытия вход на выставку бесплатный, в последующие дни (до 10 мая) — 100 рублей.

Выставка «Календарь Pirelli 2018»