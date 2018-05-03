«Мы удивились, как смонтировали фильм». Актер «Движения вверх» о съемках

Кузьма Сапрыкин родился в маленьком городе Сызрань Самарской области. Оба его родители — актеры. Вся жизнь Кузьмы с детства протекала в театре. В семь лет будущий актер с мамой переехал в Москву, где начал заниматься профессиональным баскетболом. В 17 лет он поступил в школу-студию МХАТ. В кино дебютировал Кузьма Сапрыкин дебютировал в фильме Антона Мегердичева «Движение вверх». Сейчас актер служит в московском театре Александра Калягина ET CETERA.

Кузьма Сапрыкин приехал в Воронеж с творческой встречей в рамках кинофестиваля «Новый горизонт». Молодой актер рассказал поклонникам и журналистам о съемках фильма, патриотизме и русском кинематографе. «АиФ-Черноземье» записал несколько ярких цитат артиста.

О театре и кино

Театр и кино — это разные вещи. В кино главное — терпение, потому что приходишь на площадку в 8 утра, а в кадр можешь выйти только в 8 вечера. В театре ты каждый день репетируешь с режиссером, а в кадре есть дубль — ты сделал раз, два, три, а потом смотришь кино и тебе не нравится, но изменить ты уже ничего не можешь.

Театр — более живой организм. Мне очень нравится там существовать. Нравится, когда есть общение с залом. Кино, конечно, дает финансовую составляющую и популярность. Сейчас такое время, что если ты популярен, то и в театре у тебя больше ролей.

О режиссерах

Из советских режиссеров мне очень нравятся Гайдай и Рязанов . У них очень честные фильмы с простым, но искренним юмором. Все эти люди жили тогда по-другому. Сейчас невозможно снять такое кино, потому что люди изменились.

Я бы хотел поработать со Звягинцевым, Быковым, Лунгиным. Вообще нужно хвататься за все, потому что сейчас уходит лучшее поколение — Олег Табаков , Эльдар Рязанов. Очень хочется успеть еще с ними пообщаться. У таких людей нужно учиться. Они даже рассуждают удивительно. Если мне выпадет шанс поработать с великим режиссером, я буду рад.

О профессии

Мои родители были бы рады, если бы я выбрал другую профессию. Но они лукавят, мне кажется. Вообще я считаю, что я счастливый человек. Сейчас очень много людей занимаются не своим делом. От этого много проблем происходит. Многие думают о финансовой составляющей, а не о том, чтобы получать удовольствие от своего дела.

О патриотизме

Я не считаю, что русские умеют снимать только про войну и то, что было. В спортивных фильмах какой-то патриотизм все-таки существует. Просто главное — не перегнуть палку. В «Движении вверх» вроде очень много пафосных фраз, но получилось так, будто фильм советский. Вы существовали в фильме как будто жили в то время. Хорошо, что у нас есть такие победы. А если есть такие победы, то почему бы и не снимать такие фильмы? Главное делать это качественно.

О жанрах

Мой любимый жанр — трагикомедии — когда смех сквозь слезы. Мне кажется, это прекрасно. Самое главное в искусстве — это чтобы с тобой что-то происходило. Если на спектакль скучно, то в нем нет смысла.

О российском кино

Во-первых, смотреть нужно все. Даже если это плохо. Нужно посмотреть и тогда уже критиковать. Я не люблю, когда критикуют заранее. Есть разные жанры. Например, фильм «Горько». Я считаю, что там действительно показана суть провинциальной жизни.

Звягинцев показывает в «Левиафане» пьющую Россию и мне не симпатизирует это кино, потому что он снимает только это. Но это же правда. И надо смотреть правде в глаза.

Мне нравятся фильмы Юрия Быкова — «Дурак», «Майор». Там он тоже показывает Россию не в лучших красках, но это кино, которое трогает.

А вообще, в последние два года произошел невероятный скачок русского кинематографа. Можно много спорить о «Матильде», но это хорошо, что есть о чем поспорить.

О «Движении вверх»

Мы целый год готовились к проекту и четыре месяца снимали — ездили в Лос-Анджелес, Грузию — это было прекрасное время. В целом мы хотели передать ту атмосферу, которая была тогда. У двух актеров не было дублеров — у меня и у Саши Рябова — профессионального баскетболиста. Нам с ним повезло, кстати, наши прототипы живы и нам удалось с ними встретиться перед съемками. Не передавать словами какого это — играть человека, который сидит за экраном и все видит. Его реакция очень важна. Если ему не понравится, тогда зачем все это?

Режиссер «Движения вверх» давал нам полную свободу, поэтому мы подружились. Мы отсняли материала на четыре часа и жаль, что некоторые моменты не вошли в фильм. Мы даже были удивлены, как смонтировали фильм, потому что не знали, что из отснятого материала отберут.

О роли

Я быстро вошел в свою роль. И даже обыгрывал по броскам дублеров. Мне Машков и Смоляков говорили: «Смотри, вернешься в баскетбол». Вообще я не люблю таких артистов, которые перед выходом на сцену долго готовятся. У папы была однокурсница была, которая если вечером играет в сказке царевну, то она просыпается утром и говорит себе: «Я царевна». И целый день так ходит. Мне кажется это неадекватным. Мой папа говорит: «Ты приезжаешь на спектакль — переключился. Закончился спектакль — переключился обратно».

О рекламе

На втором курсе я снялся в рекламе «Мегафона» и три месяца провисел на баннерах по всей России. Реклама — это чистый заработок и никакого искусства там нет. Если меня позовут сниматься в рекламе пельмешек, то не знаю, сколько мне должны заплатить, чтобы я сказал: «Ну наконец-то, ребята!». Потому что в детстве в Сызрани я снялся в рекламе пельмешек.

О медийности

Я считаю, что из КВНщиков, пришедших в кино, талантливых людей — единицы. Например, Ревва. «Самый страшный фильм» или «Зомбоящик» — это же ужас и пошло, но хотя бы что-то.

Это проблема всего кинематографа сейчас. Люди идут и видят афиши во МХАТе: «О, пойдем туда, там же в спектакле актер из Ворониных играет». И идут они на спектакль только потому, что там играет Станислав Дужников , который снялся в сериале «Воронины». А он ведь сам по себе хороший артист, а они даже не знают, как его зовут.

О будущем

Я не мечтаю о Голливуде. Во-первых, я не знаю английского языка. Я это объясняю тем, что я патриот. Ну, выучить можно, конечно, просто надо сначала здесь стать тем, что написано в дипломе — артистом театра и кино.

Есть проекты ради денег, а есть такие, как маленькая жизнь. «Движение вверх — это маленькая жизнь. Хочется сниматься не в конкретном кино, а в хорошем и качественном, где каждый отвечает за то, что он делает. Хочу, чтобы у меня было больше таких картин, за которые потом мне будет не стыдно.