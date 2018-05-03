Кино. Платформа Potential проведет ежегодный «День кино»

5 мая в Санкт-Петербурге пройдет образовательная программа для начинающих кинематографистов, актеров, видеоблогеров и всех неравнодушных к кино. Целый день на фотофабрике Polygon будут идти мастер-классы по созданию кино и видеоконтента от ведущих представителей индустрии. Организатор: Кино. Платформа Potential.

В этом году выступить на «Дне кино 2018» в Петербург приедут режиссер Илья Найшуллер (клипы группы «Ленинград», «Хардкор»), режиссер Павел Руминов («Статус: Свободен», клипы для Земфиры, «Мумий Тролля»), сценарист фильма «Я худею» Константинт Майер, проведут встречи продюсер Наталья Дрозд («Аритмия», «Салют 7», «Брат»), авторы нового клипа группы «Ленинград» — «Не Париж». Также участники события узнают о работе со звуком в кино; о том, как правильно говорить на камеру, и других важных аспектах кино— и видеопроизводства.

Особое место в программе займет спецпроект, посвященный веб-сериалам. Руководители первого в России ресурса о веб-сериалах DigitalReporter.ru, награжденного в этом году призом «Шаг в будущее» национальной премии «Ника», кинокритики Мария Токмашева и Наталья Григорьева проведут лекцию «Веб-сериалы — кино 21 века». Там же будет показан российский сериал «Это я», уже завоевавший большую популярность в интернете. Представить ленту приедут ее создатели Елизавета Симбирская и Андрей Феночка.

Параллельно с «Днем кино» состоится завершающий этап Всероссийского сценарного конкурса Potential 2018. На финальном питчинге будет представлено 20 проектов полнометражных и короткометражных фильмов, теле— и веб-сериалов, отобранных из 713 заявок, поступивших со всей России. Победитель получит от организаторов стартовое финансирование 500 тыс. рублей и продюсерскую поддержку дальнейшего производства.

Все, кто хотел бы присутствовать на презентации кинопроектов, но не может приехать на финал, смогут наблюдать за его ходом онлайн. Вместе с партнером — мобильным оператором Tele2 — организаторы конкурса устроят интернет-трансляцию. Выступления финалистов в режиме реального времени будут доступны на платформе Youtube. С помощью скоростного мобильного интернета Tele2 можно будет посмотреть трансляцию со смартфона в любом удобном месте.

Место проведения: фотостудия Polygon, ул. Михайлова, д. 14 www.potentialfest.com