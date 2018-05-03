Блейк Лайвли отписалась от Райана Рейнольдса в Instagram. И он обиделся!

На днях с Instagram Блейк Лайвли (30) случилось странное. Актриса удалила все фото со своей странички, отписалась от всех (даже от мужа) и добавила нескольких девушек с именем Эмили Нельсон.

Фанаты Блейк сразу поняли, что все это из-за нового фильма «Простая просьба», в котором она сыграла главную роль. Героиня Лайвли Эмили исчезает, а ее лучшая подруга пускается на поиски. Картина появится на экранах 13 сентября.

Райан Рейнольдс (41) в стороне не остался и решил прокомментировать поведение жены. В своем интервью радиоведущему Кенту Смоллу (Smallzy) актер признался, что поступок жены очень задел его. «Да, она сделала это. Это ранит. Ужасно узнавать о том, что тебя выгнали из дома таким образом», — пошутил Райан.

А тем временем промо-акция фильма Блейк продолжается. Она все же вернулась в Instagram и поделилась трейлером картины.

👋 … (SOUND UP!🔔🔊🔔🃏😁)

Публикация от Blake Lively (@blakelively)

2 Май 2018 в 6:04 PDT Подробнее: https://peopletalk.ru/article/blejk-lajvli-otpisalas-ot-rajana-rejnoldsa-v-instagram-i-on-obidelsya/