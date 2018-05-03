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Райан Рейнольдс расстроился, когда Блейк Лайвли отписалась от него в Инстаграм
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Райан Рейнольдс расстроился, когда Блейк Лайвли отписалась от него в Инстаграм 

Журнал ОК! 1 час назад
Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли можно смело назвать самой остроумной парой Голливуда. Супруги постоянно шутят друг над другом в социальных сетях, чем и поднимают настроение интернет-пользователям. На днях актер вновь выбросил шуточку в адрес жены. Его спросили, как он отреагировал на то, что его Блейк отписалась от него в Инстаграм. На вопрос Райан ответил в привычной ему манере:
Меня это очень ранило. Это самый отвратительный способ узнать, что тебя выгнали из дома. Просто ужасно! Я не знаю, откуда в ней столько ярости.
На самом деле Блейк Лайвли отписалась от мужа вовсе не из-за семейных проблем. Как оказалось, это была часть рекламной кампании нового фильма Пола Фейга «Простое одолжение», в котором актриса сыграла одну из главных ролей. Теперь Блейк подписана только на девушек, которых зовут как ее персонажа — Эмили Нельсон. Более того, актриса удалила все свои фотографии.
Мировая премьера картины назначена на 14 сентября, так что новых фотографий Лайли мы точно не увидим в соцсетях в ближайшее время.
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