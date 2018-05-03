«Мстители: Война бесконечности» и другие кинопремьеры недели

Рита Железнякова, редактор и журналист, последний романтик планеты Земля

На этой неделе выходит суперблокбастер «Мстители: Война бесконечности», в котором собрались все герои вселенной Marvel, чтобы победить злодея Таноса. Фильм «Собибор» Константина Хабенского расскажет о трагическом событии Второй мировой войны — побеге заключенных из концлагеря, а анимационный фильм Уэса Андерсона «Остров собак» — историю о том, как мальчик искал своего любимого пса на огромной мусорной свалке.

«Мстители: Война бесконечности»

Столько супергероев в одном фильме мы еще не видели.

Блокбастер, подводящий итог десятилетней работы студии Marvel, собрал почти два десятка звезд, ставит рекорды проката и явно претендует на большее. Человек-паук и Айронмэн, Тор и Доктор Стрэндж, Наташа Романофф и Халк объединятся, чтобы противостоять общему врагу, межгалактическому тирану Таносу, которого играет Джош Бролин. Одержимый проблемой перенаселения, Танос хочет уменьшить население вселенной ровно вполовину. Фанатов марвеловской вселенной порадует хронометраж: «Война бесконечности» идет два с половиной часа. И это только первая часть, вторую ждем ровно через год. Снимать ее будут те же братья Руссо.

«Остров собак»

Второй полнометражный мультфильм Уэса Андерсона.

Если взрослому киноману и можно ждать с нетерпением выхода в прокат мультфильма, то режиссером должен быть как минимум Миядзаки или Уэс Андерсон.

Андерсон — режиссер с обаятельным чувством юмора, снявший «Семейку Тененбаум», «Академию Рашмор», «Отель Гранд-Будапешт», — выпустил свой второй полнометражный мультфильм. Те, кто смотрел «Бесподобного мистера Фокса», уже бегут покупать билеты. Мэр японского города Мегасаки, негодяй и кошатник, под предлогом собачьего гриппа ссылает городских собак на мусорный остров. На поиски любимого пса отправляется одиннадцатилетний отважный мальчуган, ему помогают уже освоившиеся жители собачьего острова — бывалые псы Рекс, Босс, Шеф, Дюк и Кинг.

Брайан Крэнстон, Уэс Андерсон — мастер визуальной ретроэстетики, и не нарисованные, а кукольные персонажи помогают ему создать мир теплый и ностальгический. Лучше всего смотреть «Остров собак» в оригинальной озвучке, ведь за собак говорят суперзвезды: Билл Мюррей Эдвард Нортон , Скарлетт Йоханссон и Лив Шрайбер.

«Собибор»

Военная драма про побег заключенных из концлагеря.

Режиссерский дебют Константина Хабенского — военная драма, основанная на трагическом событии Второй мировой войны, человеческом подвиге — побеге заключенных из концентрационного лагеря Собибор, расположенного на юго-востоке Польши. В октябре 1943 года около четырехсот заключенных под руководством лидера Александра Печерского подняли восстание и бежали из лагеря. Те, кто не приняли участие в восстании, были расстреляны, около восьмидесяти человек погибли во время побега, кого-то нашли, кого-то сдали немцам местные жители. До конца войны дожили около пятидесяти, среди них и Александр Печерский. Его роль исполнил сам Константин Хабенский.

«Тело»

Ужастик про девушку, к которой приживалась чужая кожа.

Инди-хоррор, на который стоит обратить внимание из-за визуальных эффектов и меланхоличного саундтрека. Красавица Кира замечает, что ее кожа начинает отслаиваться и выглядеть, так, словно девушке сто лет. Обращение к докторам не помогает, зато спасением стала кожа других женщин. Чужая кожа фантастическим образом заменяет состарившуюся кожу Киры, но как ее раздобыть, никого не убив?

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