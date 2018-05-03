Они приближали Победу: как снимали фильмы в годы войны

В годы Великой Отечественной войны Казахстан превратился в главную съемочную площадку Советского Союза. В 1941-м в Алматы эвакуировали студии «Ленфильм» и «Мосфильм». Свои лучшие картины в республике сняли Иван Пырьев Сергей Эйзенштейн . А Наталья Сац создала Театр юного зрителя. О том, как работали в тылу известные режиссеры, расскажет корреспондент «МИР 24» Кирилл Харламов.

Как и 73 года назад, дети внимательно следят за тем, что происходит на сцене. Пираты, сокровища и море — герои произведения Стивенсона ожили.

О том, что в Алматы в годы войны появится театр для детей, никто не думал. В тылу все работали на фронт. Воспитанием подрастающего поколения никто не занимался. Ситуация изменилась с приездом Натальи Сац. Ей, как жене «врага народа» и бывшей ссыльной, запретили возвращаться в Москву.

«Война — это то событие в жизни людей, которое лишает внимания всех — или внимание на то, чтобы расстрелять, убить, уничтожить. А в противовес всему этому Наталья Ильинична Сац внимание уделяла такое, которое имело созидательную силу», — отметила заведующая педагогической частью Государственного Академического русского театра для детей и юношества имени Н. Сац Надежда Румянцева

Экспонаты театрального музея — память о том времени. Здесь и документы о создании театра, и афиши, и даже костюмы первого спектакля «Красная шапочка». Очевидцы рассказывают, что в ее корзинке даже пирожки были настоящие, с запахом.

Сац лично писала письма в высшие органы союзной республики об организации детского театра. Ее поддержала вся творческая интеллигенция.

«Алматы был тогда маленький город. Фильмы, которые снимал ЦОКС, поднимали боевой дух советских солдат», — отмечает кинематографист Нурлан Санжар

Сценаристы, режиссеры снимали фильмы о тяготах войны, высмеивали захватчиков. Призывы громить фашистов звучали отовсюду: со страниц газет, экранов кинотеатров. Виталию Энголи было 11 лет.

Он хорошо помнит, как снимали фильмы в Алматы. Во время съемок одного из них пришел на съемочную площадку. Режиссер Иван Пырьев работал над картиной «Секретарь райкома». Снимали эпизод, где фашисты казнили партизан. Друзья рассказали, что массовку будут кормить и заплатят по 30 рублей. На них можно было купить три кукурузные лепешки.

Всего же в годы войны на Центральной объединенной киностудии было снято 23 полнометражных и 10 короткометражных фильмов.

В годы Великой Отечественной войны в Казахстан было эвакуировано больше двух миллионов человек и более сотни предприятий.

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