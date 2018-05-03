Презентационный фильм о туризме в Нижнем Новгороде озвучат на трех языках

На сайте госзакупок объявлен аукцион по выбору организации для изготовления постановочного презентационного фильма «Туризм в Нижнем Новгороде» с видеосъемкой и элементами 3D-анимации. Стоимость контракта составляет 272 тыс. рублей.

По условиям аукциона победитель для фильма должен «выбрать места и объекты таким образом, чтобы показать разнообразие Нижнего Новгорода, весь спектр туристической привлекательности и разнообразие туристических объектов». Необходимо предусмотреть не менее одной аэросъемки.

Фильм необходимо озвучить на трёх языках: испанском, английском и русском.