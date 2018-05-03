Что за спектакль покажет НЭТ по пьесе драматурга Леонида Зорина? 

Волгоградцы увидят «Варшавскую мелодию».
В Новом экспериментальном театре готовится премьера спектакля «Варшавская мелодия» по пьесе известного советского драматурга Леонида Зорина.
Постановщик — один из ведущих актёров НЭТа Евгений Тюфяков, он же исполняет главную роль.
«Репетиции начинал основатель театра, режиссёр Отар Джангишерашвили, не так давно ушедший от нас, — сообщили в театре. — Его ученик Евгений Тюфяков завершил работу. Главную женскую роль исполняет хорошо знакомая волгоградскому зрителю, поклонникам театра Анастасия Фролова. Действие пьесы охватывает три десятилетия — с конца 1940-х по 1960-е годы».
Главный мотив пьесы — любовь, преодолевающая все трудности и барьеры условностей. Она — полька, он — русский. Любовь не различает национальностей, в отличие от идеологии, которая продиктовала в своё время введение запрета на брак советских граждан с иностранцами.
Но какие могут быть запреты, условности и преграды, когда речь идёт о больших и настоящих чувствах!
Премьерные показы состоятся 10, 11 и 12 мая.