Что за спектакль покажет НЭТ по пьесе драматурга Леонида Зорина?

Волгоградцы увидят «Варшавскую мелодию».

В Новом экспериментальном театре готовится премьера спектакля «Варшавская мелодия» по пьесе известного советского драматурга Леонида Зорина

Постановщик — один из ведущих актёров НЭТа Евгений Тюфяков , он же исполняет главную роль.

«Репетиции начинал основатель театра, режиссёр Отар Джангишерашвили , не так давно ушедший от нас, — сообщили в театре. — Его ученик Евгений Тюфяков завершил работу. Главную женскую роль исполняет хорошо знакомая волгоградскому зрителю, поклонникам театра Анастасия Фролова . Действие пьесы охватывает три десятилетия — с конца 1940-х по 1960-е годы».

Главный мотив пьесы — любовь, преодолевающая все трудности и барьеры условностей. Она — полька, он — русский. Любовь не различает национальностей, в отличие от идеологии, которая продиктовала в своё время введение запрета на брак советских граждан с иностранцами.

Но какие могут быть запреты, условности и преграды, когда речь идёт о больших и настоящих чувствах!

Премьерные показы состоятся 10, 11 и 12 мая.