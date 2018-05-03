Что смотреть в кино с 3 мая 

На этой неделе в кинотеатрах премьер будет мало, зато — самые отборные.
Мстители: Война бесконечности Avengers: Infinity War (США)
Режиссер: Энтони Руссо, Джо Руссо
В ролях: Роберт Дауни мл., Крис Хемсворт, Марк Руффало, Крис Эванс, Скарлетт Йоханссон, Дон Чидл, Бенедикт Камбербэтч, Том Холланд, Чедвик Боузман, Зои Салдана
Жанр: фантастика
О фильме: Межгалактический тиран Танос рвется на Землю в надежде разыскать недостающие камни бесконечности. В отличие от обычных фанатов комиксов, он не просто так коллекционирует камешки, а планирует собрать из них перчатку, которая позволит ему повелевать реальностью как заблагорассудится. Ему противостоят Мстители, Стражи Галактики и все герои с более-менее прокачанными скиллами.
Остров собак Isle of Dogs (США, Германия)
Режиссер: Уэс Андерсон
В ролях: Брайан Крэнстон, Кою Ранкин, Эдвард Нортон, Боб Бэлабан, Билл Мюррей, Джефф Голдблюм
Жанр: мультфильм
О фильме: Для ценителей — новый мультфильм необыкновенного Уэса Андерсона.
Мэр японского городка ссылает всех собак на мусорный остров, а мальчик Атари отправляется на свалку, чтобы разыскать своего пса Спотса. В путешествии ему помогает стая отчаянных дворняг.
Собибор (Россия)
Режиссер: Константин Хабенский
В ролях: Константин Хабенский, Кристофер Ламберт, Фелисе Янкелль, Дайнюс Казлаускас, Сергей Годин, Роман Агеев, Гела Месхи
Жанр: драма
О фильме: Первая режиссерская работа Константина Хабенского.
Октябрь 1943 года. Заключенные лагеря смерти Собибор поднимают восстание, в результате которого бежать удалось более чем 300 заключенным. Это был самый успешный побег из немецкого лагеря в годы Второй Мировой войны.
Папа-мама гусь Duck Duck Goose (Китай, США)
Режиссер: Крис Дженкинс
В ролях: Джим Гэффиган, Зендея, Лэнс Лим, Грег Прупс, Наташа Леджеро, Дидрих Бадер
Жанр: мультфильм
О фильме: Пэм — гусь с дурным характером. Он все время нарушает правила, ни с кем не считается и грубит старшим. В один прекрасный момент пренебрежение здравым смыслом выходит ему боком. Он остается на земле со сломанным крылом и вынужден помогать паре утят нагнать свою стаю.