Что смотреть в кино с 3 мая

На этой неделе в кинотеатрах премьер будет мало, зато — самые отборные.

Мстители: Война бесконечности Avengers: Infinity War (США)

Жанр: фантастика

О фильме: Межгалактический тиран Танос рвется на Землю в надежде разыскать недостающие камни бесконечности. В отличие от обычных фанатов комиксов, он не просто так коллекционирует камешки, а планирует собрать из них перчатку, которая позволит ему повелевать реальностью как заблагорассудится. Ему противостоят Мстители, Стражи Галактики и все герои с более-менее прокачанными скиллами.

Остров собак Isle of Dogs (США, Германия)

Жанр: мультфильм

О фильме: Для ценителей — новый мультфильм необыкновенного Уэса Андерсона.

Мэр японского городка ссылает всех собак на мусорный остров, а мальчик Атари отправляется на свалку, чтобы разыскать своего пса Спотса. В путешествии ему помогает стая отчаянных дворняг.

Собибор (Россия)

Жанр: драма

О фильме: Первая режиссерская работа Константина Хабенского.

Октябрь 1943 года. Заключенные лагеря смерти Собибор поднимают восстание, в результате которого бежать удалось более чем 300 заключенным. Это был самый успешный побег из немецкого лагеря в годы Второй Мировой войны.

Папа-мама гусь Duck Duck Goose (Китай, США)

Режиссер: Крис Дженкинс

Жанр: мультфильм

О фильме: Пэм — гусь с дурным характером. Он все время нарушает правила, ни с кем не считается и грубит старшим. В один прекрасный момент пренебрежение здравым смыслом выходит ему боком. Он остается на земле со сломанным крылом и вынужден помогать паре утят нагнать свою стаю.