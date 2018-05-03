Фото: подруга Чарли Ханнэма навестила актера на съемках на Гавайских островах

Чарли Ханнэм продолжает работать на съемках фильма «Тройная граница» — и, поскольку съемки ведутся на Гавайских островах, периодически эта работа куда больше похожа на отдых. Навестить бойфренда на Гавайях приехала девушка Чарли, Моргана МакНелис.

38-летний актер в очередной раз продемонстрировал папарацци мускулистый торс без рубашки — и заодно нежные чувства к Моргане, с которой, кстати, встречается уже 10 лет: влюбленные не отходили друг от друга, обнимались и, очевидно, отлично проводили время. попкорнnews