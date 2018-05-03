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Фото: подруга Чарли Ханнэма навестила актера на съемках на Гавайских островах
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Фото: подруга Чарли Ханнэма навестила актера на съемках на Гавайских островах 

Попкорн News 39 минут назад
Фото: Попкорн News
Чарли Ханнэм продолжает работать на съемках фильма «Тройная граница» — и, поскольку съемки ведутся на Гавайских островах, периодически эта работа куда больше похожа на отдых. Навестить бойфренда на Гавайях приехала девушка Чарли, Моргана МакНелис.
38-летний актер в очередной раз продемонстрировал папарацци мускулистый торс без рубашки — и заодно нежные чувства к Моргане, с которой, кстати, встречается уже 10 лет: влюбленные не отходили друг от друга, обнимались и, очевидно, отлично проводили время. попкорнnews
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