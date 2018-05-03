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Зрители отказались считать злодеем главного антагониста «Мстителей»
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Зрители отказались считать злодеем главного антагониста «Мстителей» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Поклонники «Мстителей» отказались считать злодеем Таноса, главного антагониста последней части франшизы, «Войны бесконечности». Многие попытались объяснить его мотивы в Twitter.
Далее следуют спойлеры к фильму «Мстители: Война бесконечности»
По сюжету, Танос пытается собрать Камни бесконечности, которые позволят ему менять реальность. Он хочет использовать эту силу, чтобы уничтожить половину жизни во Вселенной из-за того, что та оказалась перенаселена, и ее ресурсы вскоре должны истощиться. Многие интернет-пользователи посчитали, что действия Таноса вполне логичны и обоснованы.
«Идея Таноса снизить перенаселенность путем уничтожения половины Вселенной заслуживает лекции TED!» — написал @KhamoshHarami.
«Смешно, когда «Войну бесконечности» критикуют за то, что она переполнена разными супергероями, учитывая, что главный персонаж фильма с этим согласен и пытается это исправить», — заметил @davidlsims.
Портал Mashable выпустил авторскую колонку от имени Таноса, в котором антагонист объясняет свои мотивы. «Вселенная имеет конечное количество ресурсов, и единственный способ сохранить комфортную жизнь в такой ситуации — уничтожить половину Вселенной», — говорится в заметке.
«Мстители: Война бесконечности» — 19-й по счету фильм кинематографической вселенной Marvel. В России премьера картины состоялась 3 мая.
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