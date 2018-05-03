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Оренбургский документальный фильм отметили на всероссийском кинофестивале
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Оренбургский документальный фильм отметили на всероссийском кинофестивале 

ProOren 35 минут назад
Фото: ProOren
На днях в Екатеринбурге подвели итоги Всероссийского кинофестиваля архивных фильмов «Российский хронограф». Картина из Оренбуржья оказалась в числе лучших.
Гран-при фестиваля взяли иркутские архивисты с документальным фильмом «Александр Сибиряков. Путь в Сибирь». А оренбургская картина «История Александра Попова», снятая в 2017 году, заняла второе место в номинации «Документальные, игровые фильмы, пропагандирующие историческое наследие региона».
В 1917 году сотрудники Оренбургского комитета по делам архивов провели настоящее расследование, чтобы побольше узнать об Александре Попове. В начале 20 века он возглавлял архивную комиссию и многое сделал для сохранения достоверных данных об Оренбургской губернии. Ранее считалось, что Попов погиб во время Гражданской войны. Однако архивисты выяснили, что он прожил после нее еще минимум 20 лет. Биография выдающегося оренбуржца легла в основу фильма. Уже совсем скоро картину — совместный проект ТК «Регион» и комитета по делам архивов Оренбургской области — можно будет увидеть на телеканале «Регион».
Напомним, что в 2016 году оренбургские архивисты уже побеждали с циклом передач «Нефронтовые будни» в номинации «Телепрограммы, телепередачи, пропагандирующие историческое наследие региона».
I Всероссийский Кинофестиваль архивных фильмов «Российский хронограф» проходил в Екатеринбурге с 25 по 27 апреля. Участие в кинофестивале приняли авторы 50 фильмов из 36 регионов страны.
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