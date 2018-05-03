Советских актрис в бане чуть не обварило кипятком 

Режиссёр Станислав Ростоцкий на съёмках фильма «А зори здесь тихие» прибегнул к хитрости, чтобы заставить актрис сняться обнажёнными. Раздеться девушкам нужно было для сцены в бане, но они наотрез отказывались снимать одежду. Ростоцкому пришлось потратить несколько часов, чтобы уговорить артисток. Главную роль в этом сыграл такой аргумент: зритель должен увидеть красивые молодые тела, созданные для продолжения рода, которые потом искалечат пули. За такую идею исполнительницы согласились показаться во всей красе. Со съёмочной площадки удалили мужчин и подготовили реквизит, но в разгар съёмок эпизода в павильон ворвался техник нагнетающей пары машины и заставил испугавшихся девушек улечься на пол. Спустя несколько секунд прогремел взрыв: машина взорвалась. Если бы не этот мужчина, то актрисы могли бы получить серьёзные ожоги.