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Советских актрис в бане чуть не обварило кипятком
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Советских актрис в бане чуть не обварило кипятком 

Рамблер 27 минут назад
Режиссёр Станислав Ростоцкий на съёмках фильма «А зори здесь тихие» прибегнул к хитрости, чтобы заставить актрис сняться обнажёнными. Раздеться девушкам нужно было для сцены в бане, но они наотрез отказывались снимать одежду. Ростоцкому пришлось потратить несколько часов, чтобы уговорить артисток. Главную роль в этом сыграл такой аргумент: зритель должен увидеть красивые молодые тела, созданные для продолжения рода, которые потом искалечат пули. За такую идею исполнительницы согласились показаться во всей красе. Со съёмочной площадки удалили мужчин и подготовили реквизит, но в разгар съёмок эпизода в павильон ворвался техник нагнетающей пары машины и заставил испугавшихся девушек улечься на пол. Спустя несколько секунд прогремел взрыв: машина взорвалась. Если бы не этот мужчина, то актрисы могли бы получить серьёзные ожоги.
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