Фильмы, которые нужно посмотреть с ребёнком 9 мая

«А зори здесь тихие…», 1972 год, режиссёр Станистав Ростоцкий

Повесть Бориса Васильева , по которой снят этот фильм, вышла в журнале «Юность» в 1969 году и стала одним из самых популярных и обсуждаемых «военных» произведений.

Фильм Ростоцкого отличает очень бережное отношение к первоисточнику. Чередование цветных кадров мирного времени и чёрно-белых страшного военного — сильная и впечатляющая метафора.

Основные события фильма происходят в 1942 году во время Великой Отечественной войны, в Карелии. Историю пяти девушек-зенитчиц (Жени Комельковой, Риты Осяниной, Лизы Бричкиной, Гали Четвертак и Сони Гурвич) можно назвать обобщающим портретом народа, выстоявшего и победившего в Великой Отечественной войне.

Кстати, режиссер сам был на фронте, а ленту снял в память о медсестре, которая вынесла его с поля боя.

«В бой идут одни «старики»», 1973 год, режиссёр Леонид Быков

Фильм рассказывает о лётчиках-истребителях в годы Великой Отечественной войны. Во время работы над лентой режиссёр, сам мечтавший когда-то летать, но не сумевший поступить в училище, много общался с ветеранами — чтобы герои вышли максимально живыми, настоящими, поэтому значительная часть персонажей имеет реальные прообразы.

Леонид Быков вспоминал: «В жестоком горниле войны, в беспощадном её пламени старшие опытные товарищи стремились, где это было возможно, сберечь молодых и неопытных соколят. В этом была высшая мудрость — забота о будущем, извечное право и долг сильных охранять, растить и воспитывать — себе смену. Так родилась тема „В бой идут одни „старики““.

Действие фильма происходит в июле 1942 года, в один из самых трагических моментов Великой Отечественной войны. События разворачиваются под Сталинградом, на подступах к которому советские войска ведут тяжелые оборонительные бои.

Главные герои фильма — солдаты одного из стрелковых полков — получили приказ обеспечить переправу через Дон частям Красной Армии. Четыре дня рядовые Звягинцев, Стрельцов, Копытовский, Лопахин и Некрасов сражались не на жизнь, а на смерть.

Фильм «Они сражались за Родину» Сергей Бондарчук снимал на месте реальных боёв 1942 года. События происходили в 150 км от Волгограда (во времена боёв — Сталинграда).

Фильм стал первой советской картиной, завоевавшей кинопремию «Золотой лев», и принёс создателю всемирную известность. Снят он по мотивам повести Владимира Богомолова «Иван». Главный герой — 12-летний мальчик, на глазах которого фашисты убили мать и сестру. На этом детство Ивана закончилось. Отец мальчика погиб на фронте. Оставшись сиротой, подросток уходит в воинскую часть и становится неуловимым разведчиком.

«Такой войны мы ещё не знали, такую войну нам никто ещё не показывал», –так отозвался о фильме «Иваново детство» Карен Шахназаров