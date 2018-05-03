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В Манеже пройдет единственный в России показ фильма о Питере Гринуэе
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В Манеже пройдет единственный в России показ фильма о Питере Гринуэе 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
30 мая в 19:00 ЦВЗ «Манеж» проведет единственный в России показ документального фильма об авангардном британском художнике и режиссере Питере Гринуэе «Алфавит Гринуэя» (Greenaway Alphabe). Об этом «Собака.ru» сообщила пресс-служба выставочного зала.
После сеанса петербуржцев ждет встреча с режиссером картины Саскией Боддеке в рамках проекта Manege Documentary, где зрителям дают возможность встретиться с авторами, кинокритиками, а также экспертами в кино и смежных областях. Посетители Манежа увидят фильмы известных режиссеров, участников и лауреатов международных фестивалей неигрового кино, так и работы начинающих кинодокументалистов, которые успели получить высокую оценку зрителей и специалистов. Встречи проходят в формате показа фильма с возможностью обсудить его с приглашенными спикерами.
Девиз Питера Гринуэя — «искусство есть жизнь, а жизнь есть искусство». В картине все его увлечения разложены, как в энциклопедии, по алфавиту, а к ним добавлены откровенные разговоры с Пип шестнадцатилетней дочерью режиссера, благодаря которым зрители могут узнать обо всем, что есть в жизни художника. открывают нам все, что есть в его жизни. Саския Боддекке создала фильм-личностный портрет Гринуэя не только как художника, но и как отца в борьбе со временем.
Вход свободный, необходима предварительная регистрация по ссылке. Фильм «Алфавит Гринуэя» будет показан на английском языке с русскими субтитрами.
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