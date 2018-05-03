Бесплатные показы фильмов о войне организуют в Барнауле

Фильмы о Великой Отечественной войне барнаульцы смогут бесплатно посмотреть в кинотеатре «Премьера» 5, 8 и 9 мая.

9 мая барнаульцам покажут фильм Гавриила Агиазарова «Горячий снег» (1972 год). Показ состоится в 16:00.