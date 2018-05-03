Ещё
Бесплатные показы фильмов о войне организуют в Барнауле
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бесплатные показы фильмов о войне организуют в Барнауле 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Фильмы о Великой Отечественной войне барнаульцы смогут бесплатно посмотреть в кинотеатре «Премьера» 5, 8 и 9 мая.
5 мая в 13:00 состоится показ фильма «Это было в разведке» (режиссер — Лев Мирский, 1968 г.), 15:00 — «Пятеро с неба» (режиссер — Владимир Шредель, 1969 г.). 8 мая в 13:00 можно будет увидеть киноленту «Зеленые цепочки» режиссера Георгия Аронова (1970 г.), 15:00 — «Журавушка» Николая Москаленко (1969 г.).
9 мая барнаульцам покажут фильм Гавриила Агиазарова «Горячий снег» (1972 год). Показ состоится в 16:00.
АиФ — Алтай: последние новости
В выходные на Алтае пройдет Фестиваль бардовской песни Банк ВТБ выступил спонсором фильма «Собибор» Звучание четверти века. Ансамбль «Руснари» открывает новый сезон
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загадка смерти Брюса Ли3
Что стало с актерами «Санта Барбары»30
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы68
Советских актрис в бане чуть не обварило кипятком1
Фильмы, которые нужно посмотреть с ребенком 9 мая
Видео
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
02:37
Фильм Данилы Козловского покажут в Швейцарии
Кино
05:17
5 ролей, которые могли достаться другим актерам
Кино
04:57
Киноляпы, которые специально оставили в фильмах
Кино
06:22
Как живут скромные миллионеры Голливуда
Кино
02:59
Советских актрис в бане чуть не обварило кипятком
Кино
02:16
Вышел новый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса»
Кино
02:53
«Мстители 3» собрали рекордную кассу за выходные
Кино
06:42
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
Кино
04:19
Дженнифер Лопес выпустила новый клип
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение