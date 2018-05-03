Бесплатные показы фильмов о войне организуют в Барнауле 

Фильмы о Великой Отечественной войне барнаульцы смогут бесплатно посмотреть в кинотеатре «Премьера» 5, 8 и 9 мая.
5 мая в 13:00 состоится показ фильма «Это было в разведке» (режиссер — Лев Мирский, 1968 г.), 15:00 — «Пятеро с неба» (режиссер — Владимир Шредель, 1969 г.). 8 мая в 13:00 можно будет увидеть киноленту «Зеленые цепочки» режиссера Георгия Аронова (1970 г.), 15:00 — «Журавушка» Николая Москаленко (1969 г.).
9 мая барнаульцам покажут фильм Гавриила Агиазарова «Горячий снег» (1972 год). Показ состоится в 16:00.