Как живут скромные миллионеры Голливуда

Некоторые голливудские знаменитости с баснословными гонорарами ведут себя как истинные звёзды: требуют особое меню, заказывают шикарные номера в отелях, предпочитают исключительно премиальные автомобили и дизайнерскую одежду. Но есть среди них и неприхотливые люди, которые, обладая миллионными состояниями, живут очень скромно.

1. Билл Мюррей . Состояние звезды фильма «День сурка» — 120 миллионов долларов. Проживает в небольшом двухкомнатном домике площадью чуть более 100 кв. м. без камина, системы отопления и бассейна.

2. Пьер Ришар . Один из самых известных французских актёров. Много лет жил на барже, пришвартованной к набережной Сены в Париже. Ездит на подержанной машине и изношенном мотоцикле.

3. Леонардо Ди Каприо , принадлежащий к числу самых высокооплачиваемых актёров. Состояние Ди Каприо — более 200 миллионов долларов, он известен как активист-защитник природы, он спонсирует фонды по защите окружающей среды. Автопарк звезд состоит всего из одного гибридного авто.

4. Дженнифер Лоуренс . Обладательница «Оскара» после свалившейся на неё славы так и не сменила место жительства — она по-прежнему живет в небольшой двухкомнатной квартире, купленной сразу после переезда в Лос-Анджелес. Регулярно ходит в бюджетные магазины и не брезгует скидочными купонами.