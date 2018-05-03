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Как живут скромные миллионеры Голливуда
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Как живут скромные миллионеры Голливуда 

Рамблер 1 час назад
Некоторые голливудские знаменитости с баснословными гонорарами ведут себя как истинные звёзды: требуют особое меню, заказывают шикарные номера в отелях, предпочитают исключительно премиальные автомобили и дизайнерскую одежду. Но есть среди них и неприхотливые люди, которые, обладая миллионными состояниями, живут очень скромно.
1. Билл Мюррей. Состояние звезды фильма «День сурка» — 120 миллионов долларов. Проживает в небольшом двухкомнатном домике площадью чуть более 100 кв. м. без камина, системы отопления и бассейна.
2. Пьер Ришар. Один из самых известных французских актёров. Много лет жил на барже, пришвартованной к набережной Сены в Париже. Ездит на подержанной машине и изношенном мотоцикле.
3. Леонардо Ди Каприо, принадлежащий к числу самых высокооплачиваемых актёров. Состояние Ди Каприо — более 200 миллионов долларов, он известен как активист-защитник природы, он спонсирует фонды по защите окружающей среды. Автопарк звезд состоит всего из одного гибридного авто.
4. Дженнифер Лоуренс. Обладательница «Оскара» после свалившейся на неё славы так и не сменила место жительства — она по-прежнему живет в небольшой двухкомнатной квартире, купленной сразу после переезда в Лос-Анджелес. Регулярно ходит в бюджетные магазины и не брезгует скидочными купонами.
5. Киану Ривз, имеющий славу главного скромняги Голливуда. Несмотря на внушительный счёт, живёт более чем скромно: не имеет телохранителей, пользуется метро, а однажды отпраздновал день рождения в уличном кафе и угощал тортом поклонников.
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