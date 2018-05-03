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Художественный фильм из Ижевска получил специальный приз на фестивале в Москве
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Художественный фильм из Ижевска получил специальный приз на фестивале в Москве 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Картина «Переход» из Ижевска получила специальный приз на 20-м международном фестивале детективных фильмов в Москве. Как сообщает кинокомпания «Метеор», в конкурсе принимали участие 600 работ из 71 страны.
«Художественный фильм «Переход» получил Специальный приз фестиваля, уступив фильму из Англии, который стал победителем. А в номинации «Герой» получил первую премию — «За лучшее исполнение главной роли», — отмечают создатели картины.
«Переход» — это военно-приключенческий боевик. Московская премьера ленты состоялась после церемонии награждения победителей фестиваля.
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