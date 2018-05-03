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Режиссер «Зеркал» снимет хоррор о схватке с аллигатором
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Режиссер «Зеркал» снимет хоррор «Crawl» 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Александр Ажа, изрядно напугавший зрителей своими «Зеркалами» в 2008 году, срежиссирует новый фильм ужасов под названием «Crawl».
В центре сюжета окажется молодая женщина, которая отправляется на поиски отца во время сильнейшего урагана. Разбушевавшаяся стихия приводит ее в затопленный дом, где ей предстоит столкнуться с самым жестоким хищником Флориды — аллигатором.
Братья Шон и Майкл Рассмусен («Палата») написали оригинальный сценарий, Ажа внес в него свои коррективы.
Добавим, что последней работой Александра Ажи стал детективный триллер «Девятая жизнь Луи Дракса», вышедший в сентябре 2016 года.
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