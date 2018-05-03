10 лучших кинопремьер в мае

"Ревизор.ru" рассказывает об интересных киноновинках мая.

Анимационные фильмы, триллеры, фэнтези и комедии ожидают кинолюбителей в этом месяце.

ПАПА-МАМА ГУСЬ, режиссёр Крис Дженкинс, США-Китай

Выходит 3 мая Анимационный фильм

Режиссера, сценариста Криса Дженкинса российский зритель знает по мультфильмам "Дом" — про инопланетную расу, захватившую Землю, и "Лови волну" — про чемпионат мира по серфингу среди пингвинов. На этот Крис увлекся гусями и придумал поучительную историю про холостяка Пэнга. Этот молодой, самоуверенный гусь обожает порезвиться в воздухе и вытворить какой-нибудь сумасшедший трюк, не задумываясь о последствиях. А ведь его сумасбродные выходки регулярно подвергают опасности всю гусиную стаю. Так и случилось. Однажды Пэнг столкнулся со стаей утят и невольно отбил брата с сестрой от стаи. С этой знаковой встречи начинается невероятное путешествие, в котором Пэнг сломает крыло и поймет силу бескорыстной любви на примере двух маленьких утят. Они же, в свою очередь увидят в нем лучшего отца, которого они когда-либо могли иметь. Исправить ошибку и доказать, что он ответственный — теперь главная задача гуся.

"Папа-мама Гусь" — мультфильм о взрослении, о поре, когда надо выбирать, чем и с кем жить дальше. Красивая сказка с добрым концом подарит море положительных эмоций и детям, и родителям.

ОСТРОВ СОБАК, режиссёр Уэс Андерсон, США Выходит 3 мая

Анимационный фильм

Действие "Острова собак" происходит в Японии, где власти большого города убеждают местных жителей, что их собаки столь опасны, что их надо конфисковать и сослать на заброшенный остров-свалку. И только один маленький мальчик не может смириться с таким решением и отправляется на остров спасать своего пса. Именно он — свои 12 лет — возглавит сопротивление. А помогать мальчику будет собачья "банда". Там, на острове, вместе со стаей новых друзей-дворняг начнется эпичное путешествие, которое решит будущую судьбу всей Префектуры. "Остров собак" — не простая история про мальчика, любящего свою собаку. В мультфильме много подтекста. Переплетаются краски и образы, флэшбэки и современность, восток и запад, собаки и кошки, мораль и безнравственность, политическая мрачность и сияющий юмор.

На Берлинском кинофестивале режиссер Уэс Андерсон был награжден премией за режиссуру.

АНОН, режиссёр Эндрю Никкол, Германия — США

Выходит 10 мая Криминальная драма

Слоган фильма "Анон" — "Аноним — враг системы" очень точно передает идею картины. А заключается она в том, что даже, если наступит "идеальное" общество будущего, подразумевающее тотальный надзор государства, отсутствие личной жизни, приватных территорий и гражданских прав, то все равно даже в таком, казалось бы, полностью контролируемом государстве спрячется кто-то, кого нет в базах данных. И этим кто-то окажется девушка, что приведет детектива Сола Фриленда в замешательство. В одно мгновение перед ним приоткрылась дверь в новую эру, и что же там — преступный мир или что-то другое? К чему ведет прозрачность общества?

СТАТУС: ОБНОВЛЁН, режиссёр Скотт Спир, США — Канада

Выходит 10 мая Комедия

Лучшими фильмами Скотта Спира называют франшизу "Шаг вперед" и сериал "Приманку". На этот раз, похоже, режиссёр решил в жанре комедии порассуждать на актуальную для молодежи тему — влияние социальных сетей на нашу жизнь. Правда, он далеко не первый режиссёр, который снял про это кино. Но здесь реальность уступает место фантастике. Герой картины Кайл не выпускает из рук телефон, а из-под ног — скейт. И однажды ему достается новый смартфон с уникальным приложением: любой опубликованный им пост воплощается в реальность! Но легко ли быть постоянно в эпицентре мира? Счастье ли иметь такую возможность?

ТАКСИ 5, режиссёр Франк Гастамбид, Франция

Выходит 10 мая Комедийный боевик

Безусловно, все помнят фильм "Такси". И следующее "Такси" и еще два. И вот теперь после 11-летнего перерыва Люк Бессон выступил в качестве продюсера "Такси5", а режиссуру и главную роль доверил Франку Гастамбиту, известному в России по картине "Переполох на районе". Вообще, Франк — больше артист, чем режиссер, в его актерской биографии — около двадцати ролей в кино.

Что касается "Такси 5", — в картине появились новые главные герои — парижский суперполицейский и худший марсельский таксист, им вдвоем приходится ловить итальянских гангстеров, разъезжающих на Ferrari . Этих персонажей сыграли Франк Гастамбид и Малик Бенталха. Комиссар Жильбер (Бернар Фарси) — теперь не комиссар, а самый непутевый мэр в истории города Марселя. Вас ждет захватывающий саспенс, красивые виды Марселя и много знакомой, цитируемой из всех "Такси", музыки.

ЧУДЕСА, режиссёр Аличе Рорвахер, Италия, Швейцария, Германия

Выходит 17 мая Мелодрама

В ролях: обладательница итальянского "Золотого Глобуса", сестра режиссера Альба Рорвахер ("Голодные сердца", "Идеальные незнакомцы", "Одиночество простых чисел", "Страшные сказки", "Кровь моей крови" и т. д.), бельгийский актер Сэм Лайвейк ("Страх и верность", "Странный цвет слез твоего тела" и т. д.) и Моника Беллучи

Аличе Рорвахер называют везучим режиссером. Хотя можно ли назвать везением талант? Фильм "Чудеса" был номинирован на итальянский "Оскар", премию "Давид Ди Донателло", завоевал престижную итальянскую премию "Серебряная лента" и специальную премию Мюнхенского кинофестиваля München Film Festival, а также побеждал и был номинирован в конкурсных программах более чем в 130-ти европейских и международных кинофестивалей, в том числе, стал главным открытием Каннского фестиваля 2014 года. Вот только обидно, что в российский прокат фильм выходит только сейчас, спустя четыре года после триумфального шествия по миру.

Свой первый фильм "Небесное тело" режиссер Рорвакер посвятила девочкам-подросткам, сосредоточенным на себе и своих наблюдениях за тем, что происходит вокруг. И "Чудеса" — о девочках. О семье. О смешанной семье — такой же, как и у самой Аличе и ее сестры Альбы, известной в Италии актрисы, сыгравшей в "Чудесах" роль матери.

"Чудеса" — фильм о том, как умирает итальянская деревня, о том, как глава семьи — консерватор, пытается сберечь свое королевство и "принцесс", но ничего у него не получается. Четыре сестры, старшей из которых Джельсомине 14, живут в собственном сказочном королевстве на итальянской ферме и продолжают семейное дело — производство меда. Но то, чем они живут, не может продолжаться вечно. Звуки города "просочились" в их деревню с приездом теледивы Моники Беллуччи , которая начинает снимать в этих краях реалити-шоу "Страна чудес". Джельсомина очарована сказкой, которой заправляет светловолосая богиня Беллучи. Она мечтает стать такой же, как теледива. А тут еще конкурс на лучший мед, в котором должна принять участие их семья, и от него зависит будущее итальянской деревни.

В одном из своих интервью Личе Рорвакер рассказывает:

" Я поехала снимать кино в места, где родилась, где выросла. В мире привычного спокойнее и удобнее. Моя семья занималась пчелами. Папа зарабатывал, продавая мед. Правда, мы не работали, как дети в фильме, но я знаю, как это происходит, я видела все собственными глазами. Я люблю работать с друзьями, с родными. Поэтому пригласила сниматься сестру Альбу. Меня все спрашивают, как я могла уговорить Беллучи. Не уговаривала. Показала ей свой первый фильм "Небесное тело", и она согласилась. Мой фильм о детстве и о том, что деревенский уклад претерпевает изменения".

"Чудеса" — невероятно поэтичное кино, его сравнивают с картинами Феллини. Личе искренне любит своих героев и родную Италию, ее природу, ее крестьянский быт, традиции. Это фильм о взрослении и мечтах, о том, как умирают деревни, как страдают родителя, теряющие то, что строили всю жизнь.

КОНЧЕНАЯ, режиссёр Вон Стайн, Великобритания, Гонконг, Венгрия, США

Выходит 17 мая Драматический триллер

Вон Стайн был режиссером и участвовал в создании сценария фильма "Теминал" (2016), в его фильмографии неплохой перечень актерских работ. На этот раз Вон Стайн дебютирует в жанре стильного нео-нуара, "завернутого в триллер. "Конченая" — второй проект компании LuckyChap, одним из основателей которой выступила актриса Марго Робби. Ее первый продюсерский опыт в картине "Тоня против всех" принес номинацию на "Оскар".

В центре истории "Конченая" — роковая особа Энни, предстающая в разных амплуа. Она ведет сложную игру с несколькими мужчинами, и, стравливая их между собой, преследует свои криминальные цели. Действие происходит в безымянном метрополисе, где причудливым образом пересекаются судьбы наемных убийц, загадочных уборщика, учителя и симпатичной официантки Энни, скрывающей свое истинное я.

Главные роли между собой разделили Макс Айронс, Декстер Флетчер (наемники) и Марго Робби. Она в амплуа femme fatale, меняя парики и наряды, манипулирует эмоциями окружающих мужчин и сводит с ума всех, включая сидящих в зале.

ЗА БОРТОМ, режиссёр Боб Фишер, Роб Гринберг, США

Выходит 17 мая Комедия-мелодрама

Наверняка все помнят фильм "За бортом" с Голди Хоун и Куртом Расселом в главных ролях. Благодаря этой комедии, снятой в 1987 году, ее создатель режиссер Гарри Маршалл долгие годы пожинал плоды успеха. Это была история про красивую, высокомерную и взбалмошную миллиардершу, упавшую за борт собственной яхты, спасенную, но угодившую, в связи с потерей памяти, в психиатрическую больницу, из которой ее вытащил обиженный ею плотник. Он сообщил миллиардерше, что она его жена и мать четверых непослушных сыновей, то есть фактически сделал ее своей домработницей. Но любовь все расставила по местам..

Боб Фишер и Роб Гринберг предлагают нам насладиться ремейком культовой картины Гарри Маршалла. Только на этот раз все будет наоборот. Игра в перевертыш. За борт упадет богатый мексиканский плейбой, а мстительницей окажется американская мать-одиночка.

РАСПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ, режиссёр Росс Венокур, Канада

Выходит 24 мая Мультфильм

Росс Венокур, известный по мультфильму "Белки при деле", на этот раз заглянул не лесную чащу, а в красивую, живописную страну, где живут три прекрасные принцессы, одна другой краше и нет им равных во всех королевствах мира. Многие красивые юноши пытаются завоевать расположение и сердце красавиц, но все три красавицы, как выяснилось, помолвлены с заморским принцем, о подвигах которого слагали легенды. И он на трех невест — один жених. Теперь принцессам приходится вести настоящую войну, чтобы добиться расположения завидного кавалера. Кого же выберет принц? И сумеют ли девушки из высшего общества, договориться между собой о том, кто же станет женой будущего короля?

ЧЕРНОВИК, режиссёр Сергей Мокрицкий, Россия

Выходит 31 мая Фэнтези

К литературному творчеству Лукьяненко кинорежиссеры обращались лет 12 назад. Большим успехом пользовались "Ночной и Дневной Дозоры" и "Азирис Нуна". В основе фильма "Черновик" — роман Сергея Лукьяненко 2005 года о червоточинах между мирами.

Сергей Мокрицкий начинал свой творческий путь как оператор. И заявил о себе как один из самых успешных в этой профессии. В его фильмографии два десятка операторских работ, среди них фильмы "Изображая жертву", "Бриллианты. Воровство", "Дневник убийцы", "Мой папа Барышников", "Квест", "Далеко от войны". В режиссерской копилке: "Четыре возраста любви", "День учителя", "Битва за Севастополь", "Я — учитель".

Каждая из этих картин имела зрительский и фестивальный успех, а фильм "Битва за Севастополь" по праву считается лучшим за последнюю четверть века отечественным фильмом о Великой Отечественной". Эта работа была награждена десятками престижных премий. Сергею Мокрицкому присудили Премию Правительства Российской Федерации 2016 года в области культуры.

"Черновик" — фантастическая история о Кирилле — талантливом дизайнере компьютерных игр. В один прекрасный день он оказывается напрочь стертым из памяти всех, кого он знал и любил. Кирилл узнает, что выбран для важной и таинственной миссии. Его предназначение — стать таможенником между параллельными мирами, коих во Вселенной десятки.

Сможет ли Кирилл разгадать тайну этих таинственных миров и того, кто и зачем ими управляет? И действительно ли наша Земля — всего лишь воображаемый "черновик", параллельный мир, которого в Реальности не существует… Что дальше? Путешествие в параллельные миры, удивительные приключения и выводы.