Найдена актриса на роль Даши-путешественницы

На роль Доры-путешественницы (она же Даша) утверждена актриса, и это не Меган Фокс . Это 16-летняя Изабела Монер . Актриса, хоть и молодая, но засветиться уже успела — сыграла главную роль в последней (на данный момент) части «Трансформеров».

Учитывая, что продюсером «Даши-путешественницы» стал Майкл Бэй , тут нет ничего удивительного. Да и у Изабеллы есть опыт по озвучке сериала «Даша и друзья: приключения в городе», так что немногочисленные реплики Даши она должна была уже выучить.

Фильм про чуть повзрослевшую Дашу, которая переезжает в город к своему кузену, должен выйти 2 августа следующего года.

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