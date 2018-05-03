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Найдена актриса на роль Даши-путешественницы
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Найдена актриса на роль Даши-путешественницы 

Tlum.ru 1 час назад
Фото: Tlum.ru
На роль Доры-путешественницы (она же Даша) утверждена актриса, и это не Меган Фокс. Это 16-летняя Изабела Монер. Актриса, хоть и молодая, но засветиться уже успела — сыграла главную роль в последней (на данный момент) части «Трансформеров».
Учитывая, что продюсером «Даши-путешественницы» стал Майкл Бэй, тут нет ничего удивительного. Да и у Изабеллы есть опыт по озвучке сериала «Даша и друзья: приключения в городе», так что немногочисленные реплики Даши она должна была уже выучить.
Фильм про чуть повзрослевшую Дашу, которая переезжает в город к своему кузену, должен выйти 2 августа следующего года.
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