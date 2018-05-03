Ещё
В новом трейлере «Юных титанов» злодея принимают за Дэдпула
Далее:
Читайте также:
Ещё

В новом трейлере «Юных титанов» злодея принимают за Дэдпула 

Tlum.ru 1 час назад
Фото: Tlum.ru
В Сети появился новый трейлер полнометражного мультфильма «Юные титаны, вперед!». Мультфильм про команду не самых популярных супергероев продолжает высмеивать все штампы фильмов по комиксам.
Команда титанов понимает, что про каждого супергероя есть свой фильм. Вот, даже про Альфреда сняли, а про них — нет. Больше всего о своем сольнике мечтает Робин. Поэтому он и начинает свой путь к вершине славы, попутно пытаясь разобраться с новым злодеем, который слишком уж напоминает Дэдпула.
Увидеть, сколько шуток и отсылок к попкультуре смогут вставить в полуторачасовой фильм, мы сможем уже 26 июля, а пока — наслаждаемся трейлером.
Источник: Warner Bros. Pictures
Еще больше интересного в нашей группе в «Одноклассниках» и ВКонтакте.
Интересное по теме: Николас Кейдж наконец-то получил роль Супермена
Tlum.ru: последние новости
Отзывы зрителей на мультфильм «Смешарики. Дежавю» Тест: Угадайте мультфильм по логотипу В Paramount делают новый фильм про Губку Боба и еще два мультика
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загадка смерти Брюса Ли3
Что стало с актерами «Санта Барбары»30
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы68
Советских актрис в бане чуть не обварило кипятком1
Фильмы, которые нужно посмотреть с ребенком 9 мая
Видео
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
02:37
Фильм Данилы Козловского покажут в Швейцарии
Кино
05:17
5 ролей, которые могли достаться другим актерам
Кино
04:57
Киноляпы, которые специально оставили в фильмах
Кино
06:22
Как живут скромные миллионеры Голливуда
Кино
02:59
Советских актрис в бане чуть не обварило кипятком
Кино
02:16
Вышел новый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса»
Кино
02:53
«Мстители 3» собрали рекордную кассу за выходные
Кино
06:42
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
Кино
04:19
Дженнифер Лопес выпустила новый клип
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение