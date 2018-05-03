В новом трейлере «Юных титанов» злодея принимают за Дэдпула

В Сети появился новый трейлер полнометражного мультфильма «Юные титаны, вперед!». Мультфильм про команду не самых популярных супергероев продолжает высмеивать все штампы фильмов по комиксам.

Команда титанов понимает, что про каждого супергероя есть свой фильм. Вот, даже про Альфреда сняли, а про них — нет. Больше всего о своем сольнике мечтает Робин. Поэтому он и начинает свой путь к вершине славы, попутно пытаясь разобраться с новым злодеем, который слишком уж напоминает Дэдпула.

Увидеть, сколько шуток и отсылок к попкультуре смогут вставить в полуторачасовой фильм, мы сможем уже 26 июля, а пока — наслаждаемся трейлером.

Источник: Warner Bros. Pictures

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