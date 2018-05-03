Кассовые сборы США: «Война бесконечности» начала с рекорда

США не так повезло с прошедшими выходными — они были обычными и кончились сильно раньше, чем наши. Но мы все равно быстренько посмотрим, что у них там с бокс-офисом.

Главное — эпичный кроссовер «Мстители: Война бесконечности» начал прокат с рекорда: $ 257,7 миллионов за стартовый уик-энд не делал еще никто. До этого первое место в топе самых резво стартовавших фильмов принадлежало фильму «Звездные войны: Пробуждение силы», заработавшему в первые выходные $ 247,9 млн То ли еще будет.

Вторую сточку топ-10 занимает хорор «Тихое место», сиквел которого уже запущен в производство. На четвертой неделе проката фильм выручил $ 11 миллионов, а кассовый подытог теперь составляет $ 148,5 миллионов.

«Черная пантера», которая на одиннадцатой неделе проката заняла пятую сточку топа, потеряла на этой неделе только 4% сборов. Не иначе как все, кто до сих пор не сподобился посмотреть фильм, предшествующий «Войне бесконечности», решили бегом заполнить пробел в «образовании». Остальные фильмы топа потеряли от 49-и до 75-и процентов.

Предварительные данные о топ-10 американского бокс-офиса за период с 27 по 29 апреля 2018 года выглядят так:

Мстители: Война бесконечности — $ 257,7 млн (первая неделя)

Тихое место — $ 11 млн (четвертая неделя)

Красотка на всю голову — $ 8,2 млн (вторая неделя)

Рэмпейдж — $ 7,2 млн (третья неделя)

Черная Пантера — $ 4,7 млн (одиннадцатая неделя)

Суперполицейские 2 — 3,7 млн (вторая неделя)

Правда или действие — 3,3 млн (третья неделя)

Секса не будет! — $ 3 (четвертая неделя)

Первому игроку приготовиться — $ 2,6 млн (пятая неделя)

Траффик — 1,7 млн (вторая неделя)

По материалам: boxofficemojo.com