Привидение

Премьера в Люксор с 26 апреля

Производство: США Ограничение по возрасту: 16+ (для детей старше 16 лет)

Жанр: фантастика, мелодрама, драма

Продолжительность: 1 ч. 37 мин.

Продюсер: Энтони Брегман, Питер Крон

Сценарист: Джесси Эндрюс, Дэвид Левитан

Сюжет

Каждый день он просыпается в новом теле. Его утро — это новый дом, новая семья, новые друзья. Он — бестелесный дух, который видит мир глазами других и проживает короткие моменты чужих жизней. Но однажды он встречает Рианнон, и каждый день превращается в попытку вернуться к этой девушке, ставшей для него той самой единственной. Теперь им нужно найти способ остаться вместе.

Телефон касс: +7 (4712) 600303; +7 (4712) 600300 (автоответчик).

Расписание сеансов