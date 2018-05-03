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Привидение 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Премьера в Люксор с 26 апреля
Производство: США  Ограничение по возрасту: 16+ (для детей старше 16 лет)
Жанр: фантастика, мелодрама, драма
Продолжительность: 1 ч. 37 мин.
Режиссер: Майкл Сакси
Продюсер: Энтони Брегман, Питер Крон
Сценарист: Джесси Эндрюс, Дэвид Левитан
В ролях: Энгаури Райс, Джастис Смит, Дженни Росс Лукас, Джейд Зуманн, Rory McDonald, Кэти Дуглас
Сюжет
Каждый день он просыпается в новом теле. Его утро — это новый дом, новая семья, новые друзья. Он — бестелесный дух, который видит мир глазами других и проживает короткие моменты чужих жизней. Но однажды он встречает Рианнон, и каждый день превращается в попытку вернуться к этой девушке, ставшей для него той самой единственной. Теперь им нужно найти способ остаться вместе.
Телефон касс: +7 (4712) 600303; +7 (4712) 600300 (автоответчик).
Расписание сеансов
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