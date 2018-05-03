30 фильмов для всей семьи, которые нужно скачать на летние каникулы

Мультсериал «Хулиганские сказки»

Похулиганить решил не кто-нибудь, а британский сказочник Роальд Даль: он взял персонажей всем известных сказок, перемешал и поместил в довольно дикие обстоятельства. Поросенок становится управляющим банка, Красная шапочка — наемным убийцей волков, гномы просаживают свое золото на скачках. Очень смешно и остроумно — как это обычно и бывает у Роальда Даля.

«Твое имя»

Макото Синкай , режиссер ленты «Твое имя», уже получил прозвище «Второй Миядзаки», так что, мультфильм понравится даже тем, кто не особо уважает жанр аниме. По сюжету мальчик из Токио и девочка из маленькой японской деревни по ночам без видимых причин меняются телами. Но это не стандартная комедия, а аниме, так что в итоге повествование становится серьезным и уходит в сторону фатализма. Остается ощущение, что элемент фантастики был лишь ловушкой для внимания зрителя, которого в итоге заставят размышлять о судьбах вселенной и неотвратимости смерти.

«Пять сантиметров в секунду»

На самом деле знакомство с миром Макото Синкая лучше начать с «Пяти сантиметров» — трогательной истории первой любви. Герои познакомились еще в школе, но вынуждены были расстаться, и вот каждый из них живет своей взрослой жизнью, с нежностью вспоминая о событиях и чувствах из детства. Что же будет, если они все-таки встретятся вновь? Спокойное, даже меланхоличное повествование завораживает именно благодаря описанию эмоций. Не зря во множестве рецензий и отзывов зрители пишут, что это кино «для настоящих романтиков» (на самом деле фаталистов).

«Джуманджи: Зов Джунглей»

Казалось, что снимать сиквел всеми любимого приключенческого фильма 90-х — так себе затея, и максимум, что мы получим, это скучное повторение старой истории с использованием современных технологий для создания более правдоподобных слонов и носорогов. Но нет, создатели нового фильма сыграли в перевертыш: если в оригинальном «Джуманджи» джунгли приходили в наш мир, то в сиквеле все наоборот — четверо подростков при помощи волшебной приставки отправляются в мир игры. И прелесть вовсе не в спецэффектах и не в обаянии мира, ставшего компьютерной игрой, а в несоответствии образов реальных подростков и их авторов в игре. Ботаник превращается в крутого качка, самая популярная девочка в школе становится толстым ученым и с радостью учится писать стоя. Смешной и добрый фильм без каких-либо ужасов, настоящая семейная комедия.

Сериал «13 причин почему»

Спустя две недели после самоубийства 17-летней Ханны Бейкер ее одноклассник Клэй Дженсен получает по почте 13 аудиокассет. На них — записанная самой Ханной история ее школьной жизни, пленка за пленкой раскрывающая 13 причин, которые заставили девушку совершить страшный шаг. Оторваться невозможно — каждая серия удивляет пуще предыдущей, события раскручиваются все быстрее, затаскивая в паутину лжи все новых персонажей. Звучит напряженно и мрачно, но на самом деле «13 причин почему» — нежная и грустная история о детях, которые запутались, о том, какие последствия могут иметь слова, и о том, что нет никакого «сама виновата». Первый поцелуй, школьные сплетни, «популярные» и «непопулярные» девушки и парни, вечеринки во время отъезда родителей и школьные красавчики-спортсмены — тут есть все, что обычно бывает в хорошей комедии про американскую старшую школу, вроде «Дрянных девчонок» или «Бестолковых», только «13 причин» — это — не комедия. Потому что история Ханны — это история школьного абьюза, которая привела к трагическим последствиям. Смело можно смотреть вместе с детьми возраста 12+.

Сериал «Очень странные дела»

История от компании Netflix , пропитанная духом американских 80-х. Четверо школьников расследуют странные события, творящиеся в маленьком городке штата Индиана. Их лучший друг таинственно пропал, в секретной военной лаборатории, находящейся по соседству, проводят жуткие эксперименты, а в лесу они встречают босую девочку в больничной робе, которая умеет двигать предметы и убивать людей силой мысли. Бонусом — появившаяся в кино после долгого перерыва гениальная Вайнона Райдер . Адская и прекрасная смесь из Стивена Кинга , фильма «Инопланетянин», невероятного саундтрека с Дэвидом Боуи и The Clash и накала уровня Твин Пикс. Можно смотреть два сезона разом — второй еще круче первого.

«Матильда»

Замечательный фильм по книжке Роальда Даля об исключительно одаренной и умной девочке, которая родилась в семье торговца подержанными машинами и его недалекой жены. Утром малышка Матильда сама печет себе блины и ходит через весь город в библиотеку за книгами, а по вечерам, пока ее родители с братом смотрят телевизор, читает « Дэвида Копперфильда » и «Моби Дика». Снял эту смешную и трогательную историю Денни де Вито, и он же сыграл отца Матильды, лысеющего самодовольного человечка, кричащего «В колледже учатся только идиоты!» в ответ на предложение школьной учительницы перевести Матильду сразу в старшие классы.

«Маленькая мисс Счастье»

Мама-истеричка, папа-неудачник, дядюшка — гениальный ученый с суицидальными наклонностями, дедушка-наркоман и брат, давший обет молчания, — в этой семейке девочка Олив кажется самым нормальным человеком. Но когда она решает во что бы то ни стало победить в конкурсе «Маленькая мисс Счастье», все безумное семейство под предводительством дедушки едет в Калифорнию, чтобы мечта Олив сбылась. Трагикомичное и абсолютно гениальное роуд-муви.

Сериал «Конец е…ного мира»

17-летние Джеймс и Алисса в начале кажутся трудными подростками: она собирается уйти из дома и отправиться на поиски давно ушедшего из семьи отца, а он — сопровождает ее, надеясь, что она станет его первой настоящей жертвой (до этого Джеймсу доводилось убивать только животных). На самом деле это жутко трогательная и грустная история о подростковом одиночестве, детских травмах, которые меняют жизнь, о вечном поиске близости и любви. Очень полезное кино для родителей: взрослеющие дети после просмотра этого фильма перестают казаться непредсказуемыми монстрами.

Мультфильм «Жизнь Кабачка»

Кукольный мультфильм, завоевавший главный приз анимационного фестиваля в Анси и получивший номинацию на «Оскар». Главный герой — Кабачок — после смерти матери попадает в приют и оказывается в компании таких же сирот. История вовсе не мрачная: благодаря правильно выбранной интонации она не оставляет ощущения драмы, а напротив, дарит надежду на хеппи-энд вопреки всему.

Аниме-сериал «Ронья, дочь разбойника»

Сериал этот прекрасен хотя бы потому, что снял его сын Хаяо Миядзаки по книге Астрид Линдгрен . Ронья — дочь главы банды разбойников, которая живет в замке, расколотом молнией на две части. В какой-то момент она знакомится с сыном главаря вражеской банды, после нескольких стычек они становятся друзьями и сбегают от враждующих родителей в лес на поиски приключений.

Мультфильм «Коралина в Стране Кошмаров»

Коралина — девочка-подросток со стандартными проблемами: новая школа, где никто ей не интересен, нелады с родителями, унылая жизнь. Однажды она находит волшебную дверь, ведущую в идеальный мир. Кажется, это прекрасное убежище, куда можно сбегать по ночам в поисках настоящего счастья, но, как обычно и бывает в таких историях, везде есть подвох. Отличная, хоть и страшноватая, история по книге Нила Геймана . (А еще все герои и декорации были созданы на 3D-принтере.)

Капитан Фантастик

Хорошо, это не детское кино, но с детьми начиная лет с 9-10 его можно смотреть смело. Бен (Виго Мортенсен) вместе со своей женой Лесли и их шестью детьми живут в лесу, вдали от цивилизации. Они сами обучают детей литературе, математике, философии, учат их экстремальному выживанию в лесу и всячески охраняют от взаимодействия с миром. Когда Лесли начинает страдать от биполярного расстройства, оказывается в клинике и совершает там самоубийство, Бен вместе с детьми решает поехать на ее похороны, вынудив себя тем самым восстановить давно испорченные отношения с родственниками. Звучит не слишком весело, но на деле же это жутко трогательная, умная, тонкая и — да, местами очень смешная история о том, что такое семья, как важно отпускать вину и давать родным право на ошибки, как научиться прощать и какова она — настоящая любовь.

«Инопланетянин»

Классическим фильмом Спилберга никого не удивишь, но несмотря на тысячи картин об инопланетянах, выпущенных после, этот остается самым трогательным. Забавно, что изначально Спилберг планировал снять гораздо более мрачное кино о злобных инопланетных гостях, терроризировавших обычную семью, а в итоге снял фильм о дружбе мальчика и инопланетянина. При этом камера располагается на уровне глаз ребенка, чтобы лучше показать их контакт. Возможно, в этом секрет популярности «Инопланетянина» у детей.

«Лабиринт Фавна»

Драма Гильермо дель Торо , отсылающая к периоду Испании времен Гражданской войны. 10-летняя Офелия вместе с глубоко беременной матерью переезжает в место, где базируется отряд капитана Видаля — нового мужа мамы, жестоко и беспощадно подавляющего партизанское сопротивление режиму Франко. В первый же день девочка находит в лесу фею, которая знакомит Офелию с хитрым рогатым Фавном. Он сообщает Офелии, что на самом деле она принцесса Муанна, когда-то сбежавшая из волшебной страны к людям и забывшая о своем волшебном происхождении. Вернуться домой она может, лишь выполнив три опасных задания.

В фильме есть несколько жестоких сцен, возможно, лет до 9-10 показывать «Лабиринт» не стоит, но в целом это захватывающая, волшебная и грустная история о любви, одиночестве и обратной стороне смерти.

«Королевство полной луны»

«Королевство» совершенно точно относится к категории фильмов про детей, снятых для взрослых, но это не значит, что его нельзя смотреть детям. Наоборот, это прекрасная история двух подростков, сбежавших из летнего лагеря от дурацких взрослых. Первая любовь, фирменный стиль и актеры Уэса Андерсена и отличная музыка.

«Эдвард руки-ножницы»

Тима Бертона нужно показывать детям обязательно, и вовсе не обязательно начинать с «Шоколадной фабрики». В «Эдварде руки-ножницы», например, тоже есть Джонни Депп , еще не испорченный пиастрами франшиз. Прекрасная история о грустном чудовище, которое больше всего на свете хочет любить и быть любимым, но, к сожалению, причиняет боль всем, кто хочет к нему приблизиться. Депп убедил сняться в картине Вайнону Райдер, ради этого ей пришлось отказаться от «Крестного отца 3». В общем, спасибо им обоим.

«Марс атакует»

Максимально несерьезная история о том, как марсиане напали на Землю. Тим Бертон впервые экспериментирует с компьютерной графикой, Джек Николсон играет президента США, эффектная марсианская дама откусывает мужчине палец и выплевывает его в аквариум. Несмотря на примитивность спецэффектов и откровенно комедийный сюжет, маленькие дети воспринимают этот фильм Бертона как некую документалку. Подросткам, избалованным современной графикой, конечно, будет скучно.

«Воображариум Доктора Парнаса»

Знакомство с творчеством Терри Гиллиама можно начинать с относительно нейтрального «Воображариума» (ну не «Страх и ненависть» же показывать детям, в конце концов). В цирке Парнаса каждый зритель может попасть в фантастический мир, а сам Парнас бессмертен, правда, за такую суперспособность ему приходится расплачиваться: дьявол грозится забрать себе его дочь.

«Там, где живут чудовища»

Еще одна история ребенка, обидевшегося на всех и сбежавшего из дома. В этой отличной экранизации классической истории Мориса Сендака маленький Макс попадает в очень странный мир, населенный не менее странными сказочными чудовищами. Из коротенького детского рассказа получился невероятно красивый глубокий фильм о любви и одиночестве.

«Пит и его дракон»

С развитием возможностей компьютерной графики у нас появляется все больше фильмов с драконами: теперь их можно сделать максимально красивыми и реалистичными. «Пит и его дракон» — не исключение: это сказка о мальчике, который шесть лет прожил в лесу со своим драконом Эллиотом, подозрительно напоминающим белого дракона из «Бесконечной истории». Милая и добрая драконья сказка в лучших традициях Диснея.

«Голос монстра»

После «Голоса монстра» испанскому режиссеру Хуану Антонио Байоне доверили съемки нового «Мира юрского периода», а это говорит о том, что проект удался. В который раз монстры, выдуманные или нет, помогают детям справляться с их сложностями. Мать Коннора умирает от рака, отец завел новую семью, а сам мальчик страдает от одиночества и ночных кошмаров. Кажется, до него есть дело лишь огромному монстру из старого тисового дерева. Он рассказывает Коннору истории, которые должны помочь ему не отчаиваться.

«Таинственный сад»

В фильме Агнешки Холланд по роману Фрэнсис Бернетт главная героиня, сирота Мэри, прячется от печальной реальности в заброшенном саду. Сад — как мир, в нем творится множество чудес, нужно лишь уметь увидеть их и распознать. Это семейный фильм безо всяких оговорок и сомнений, бонусом для взрослых — его британская эстетика и Мэгги Смит в качестве одной из главных героинь.

«Автостопом по Галактике»

Идея написать путеводитель для путешествий по Галактике автостопом пришла в голову Дугласу Адамсу во время настоящего путешествия автостопом. Правда, точкой назначения была не далекая планета, а всего лишь Стамбул. В итоге идея превратилась в радиоспектакль, потом в книги, а потом стала фильмом. И это лучший путеводитель в мире. После просмотра ваши дети будут точно знать, что делать, если Земле грозит уничтожение, а твой лучший друг оказывается инопланетянином. Ну как точно — в общих чертах. Потому что 42 (посмотрите — поймете).

«Океаны»

Сумасшедшие съемки подводного мира, которые оценят даже трехлетки. Вообще, можно смотреть и «Микрокосмос» и «Птицы» — у Жака Перрена все документалки о природе сняты совершенно невероятным образом. Поражает, даже если смотреть не на большом экране.

«Отважный маленький тостер»

Добрый диснеевский мультфильм про приключения отважного тостера и его друзей — Радио, Лампы, Пылесоса и Одеяла. Вся эта компания говорящих предметов быта отправляется в опасное приключение на поиски своего хозяина. Вместе они — круче отряда «Мстителей», ведь у каждого есть суперсила: пылесос может доставить их в город, лампа осветить дорогу, а одеяло — согреть холодной ночью. Ну а тостер на самом деле полон отваги, как и положено настоящему предводителю!

«Медведь»

Лента французского режиссера Жан-Жака Анно рассказывает историю медвежонка Юка с Доломитских гор в Северной Америке, который остался сиротой после гибели матери и в итоге нашел себе нового друга — огромного и злобного гризли. Прелесть этой картины в том, что в ней снимались два реальных медведя. И для того чтобы злобный гризли не съел малыша, дрессировщики сначала подсовывали ему игрушечного медвежонка. Трогательная и суровая история о настоящей борьбе за выживание на фоне прекрасных диких пейзажей.

«The Beatles: Желтая подводная лодка»

Прекрасный мультфильм 1968 года с музыкой «Битлз» и знаменитой ливерпульской четверкой в нарисованном виде: они спасают сказочную страну Пепперленд от Придир, ненавидящих молодость, музыку и любовь.

«Чудо»

Август Пулман — совершенно обычный мальчишка, который любит «Звездные войны», праздники и компьютерные игры. Но вот только за свою недолгую жизнь он перенес 27 операций: из-за редкого заболевания у Августа нет лица. Теперь же мальчику без лица надо идти в школу, где ему придется общаться с обычными детьми.

Очень важный фильм в контексте разговора об инклюзивности, его обязательно надо показывать детям — как урок терпимости и толератности, объяснение, что не все «иное» должно пугать и вызывать отторжение.

«Большая рыба и Бегония»

В тайном мире, который существует за пределами человеческой Вселенной, живут божества, способные управлять временем, пространством, приливами и отливами. В день своего 16-летия Чун, как и положено всем в этом мире, превращается в дельфина и отправляется исследовать мир людей. Во время морского бедствия ее — в образе красного дельфина — спасает ценой своей жизни человеческий юноша. Чун клянется во что бы то ни стало вернуть его к жизни. Но такое возвращение живой души из мира мертвых может навлечь непоправимую беду на мир волшебный. Божественной красоты аниме, которое способно довести до слез любого.

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