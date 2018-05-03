Джейми Фокс может стать новым Спауном

Джейми Фокс может пополнить ряды супергероев и сыграть персонажа по имени Спаун, созданного Тоддом Макфарлейном и входящего в список лучших героев комиксов всех времён. Персонажа издательства Image Comics планирует реанимировать студия Blumhouse Productions, известная по фильмам «Прочь» и франшизе «Судная ночь». Сценарий напишет сам автор оригинального комикса.

Сюжет картины расскажет о детективе Твиче Уильямсе, который объединится со Спауном, чтобы отомстить за смерть своей дочери. Сам Спаун тоже когда-то был блюстителем порядка, однако после смерти он заключил сделку с Дьяволом, чтобы вернуться на Землю в качестве карателя.