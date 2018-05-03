Сериал о русских бандитах «МакМафия» получил продолжение

Британский канал «Би-би-си One» заказал производство восьми эпизодов сериала о русских криминальных авторитетах «МакМафия», сообщает Deadline.

В США сериал показывает телеканал AMC, однако он о продлении сериала не заявлял.

"Би-би-си" заявляют, что сейчас это шоу — один из самых популярных проектов канала и среди телезрителей, и на виртуальных платформах. Главный герой сериала — британец русского происхождения Алекс Голдман ( Джеймс Нортон ), который погружается все глубже в мир организованной преступности, обнаруживая в себе неспособность сопротивляться соблазнам коррупции.

По словам создателей сериала, они хотела «пролить свет на тайны международного криминала».

Ранее сообщалось о продлении на следующие сезоны сериалов «Рассказ служанки» и «Мир Дикого запада».