Сериал о русских бандитах «МакМафия» получил продолжение 

Британский канал «Би-би-си One» заказал производство восьми эпизодов сериала о русских криминальных авторитетах «МакМафия», сообщает Deadline.
В США сериал показывает телеканал AMC, однако он о продлении сериала не заявлял.
В "Би-би-си" заявляют, что сейчас это шоу — один из самых популярных проектов канала и среди телезрителей, и на виртуальных платформах. Главный герой сериала — британец русского происхождения Алекс Голдман (Джеймс Нортон), который погружается все глубже в мир организованной преступности, обнаруживая в себе неспособность сопротивляться соблазнам коррупции.
По словам создателей сериала, они хотела «пролить свет на тайны международного криминала».
Ранее сообщалось о продлении на следующие сезоны сериалов «Рассказ служанки» и «Мир Дикого запада».