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В кинотеатре «Вымпел» покажут фильм «Небесный тихоход»
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В кинотеатре «Вымпел» покажут фильм «Небесный тихоход» 

Управа района Бабушкинский 3 часа назад
Фото: Управа района Бабушкинский
Бесплатный показ фильма «Небесный тихоход» пройдет 9 мая в кинотеатре «Вымпел» на улице Коминтерна. Об этом сообщила руководитель клубного формирования кинотеатра Анна Шугрина.
— Фильм повествует о трёх неунывающих фронтовых друзьях-лётчиках, которые поклялись до конца войны «не влюбляться даже в самых красивых девчат». Однако одному из них, майору Василию Васильевичу Булочкину, по состоянию здоровья после ранения запрещено летать на скоростных самолётах, и он вынужден продолжать службу в ночной бомбардировочной авиации на лёгких самолётах «У-2». Столкнувшись благодаря этому с лётчицами женской эскадрильи и Валей Петровой, журналисткой газеты «Пионерская правда», они влюбляются и нарушают данное некогда обещание, — рассказала о картине Шугрина.
Зрителей ждут по адресу: ул. Коминтерна, д.8. Начало в 14.00 Вход свободный. (ео)
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