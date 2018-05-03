В кинотеатре «Вымпел» покажут фильм «Небесный тихоход»

Бесплатный показ фильма «Небесный тихоход» пройдет 9 мая в кинотеатре «Вымпел» на улице Коминтерна. Об этом сообщила руководитель клубного формирования кинотеатра Анна Шугрина.

— Фильм повествует о трёх неунывающих фронтовых друзьях-лётчиках, которые поклялись до конца войны «не влюбляться даже в самых красивых девчат». Однако одному из них, майору Василию Васильевичу Булочкину, по состоянию здоровья после ранения запрещено летать на скоростных самолётах, и он вынужден продолжать службу в ночной бомбардировочной авиации на лёгких самолётах «У-2». Столкнувшись благодаря этому с лётчицами женской эскадрильи и Валей Петровой, журналисткой газеты «Пионерская правда», они влюбляются и нарушают данное некогда обещание, — рассказала о картине Шугрина.

Зрителей ждут по адресу: ул. Коминтерна, д.8. Начало в 14.00 Вход свободный. (ео)