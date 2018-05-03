Хелен Миррен и Дэнни ДеВито озвучат персонажей мультфильма вместе с Джоли и Рокуэллом

Кого именно озвучат Миррен и ДеВито в новом проекте студии Дисней, пока не сообщается. Сюжет мультфильма расскажет о горилле по имени Айван (его озвучит Сэм Рокуэлл), который проживает в торговом центре в клетке. Его соседи — слониха Стелла (Джоли) и пес Боб. Айван заботится о маленькой слонихе и постепенно начинает вспоминать свою жизнь до заточения в клетке. Тогда он разрабатывает план побега от злого владельца вольера (Крэнстон), чтобы он, Боб и Стелла оказались на воле.