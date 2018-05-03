Самые обсуждаемые события минувшей недели в мире кино

Премьеры, кто бьет рекорды кассовых сборов и кто станет достойной заменой Арнольду Шварценеггеру в новом «Теримнаторе». Все это ждут и обсуждают те, кто просто не мыслит свою жизнь без захватывающего мира кино.

Второй сезон «Большой маленькой лжи»

Для тех, кто неустанно сопереживал героям маленького городка в сериале «Большая маленькая ложь», создатели снимают продолжение истории. Премьера намечается в 2019 году на НВО. А вот первые кадры со съемок будущих серий можно увидеть уже сейчас.

Кто станет новым «Терминатором»

Легендарного киборга минувших лет заменит 35-летний актер Гэбриел Луна . Отмечается, что Шварценеггер тоже будет участвовать в продолжении, как и Линда Хэмилтон . Премьера ожидается 22 ноября следующего года. Сценарий полностью засекречен.

Картина, которая побила рекорды «Титаника»

Новый проект от Marvel «Черная пантера» вышел в прокат 16 февраля текущего года. В самих США успел собрать 659,5 миллионов долларов. И этим обошел легендарный фильм «Титаник» 1997 года, на счету которого цифра 659,3 миллиона долларов. Мировой прокат «Черной пантеры» составил 1,29 миллиарда. Благодаря таким показателям приключенческая кинофантастика вошла в десятку самых кассовых фильмов в мире. И стала самым кассовым блокбастером о супергероях.

Продолжение «Суперсемейки»

Тем, кто уже успел посмотреть приключенческий мультфильм о семейке героев с удивительными способностями и умением спасти мир, скоро посчастливится посмотреть продолжение истории. Премьера «Суперсемейки 2» запланирована на 15 июня нынешнего года и в сети уже выпущен трейлер новых приключений знакомых героев. Напомним, что первая часть была выпущена в 2004 году и получила 2 Оскара.