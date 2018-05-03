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Мишель Пфайффер снимется в сиквеле «Малефисенты»
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Мишель Пфайффер снимется в сиквеле «Малефисенты» 

Fancy Journal 2 часа назад
Фото: Fancy Journal
Обладательница премий «Золотой глобус» и «BAFTA» Мишель Пфайффер примет участие в съемках сиквела «Малефисенты». В актерский состав также вошли Анджелина Джоли, Эль Фаннинг и Эд Скрейн.
Известно, что Пфайффер исполнит роль королевы. Снимать фильм будет Хоаким Роннинг («Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки») по сценарию Линды Вулвертон («Король Лев») и Джеза Баттеруорта («Грань будущего»). Продюсером проекта выступит Джо Рот.
Напомним, что оригинальная лента вышла на большие экраны в 2014 году и заработала более 758 миллионов долларов при бюджете фильма в 180 миллионов. Детали сюжета пока держат в секрете. Ожидается, что к съемкам сиквела приступят уже в этом году.
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