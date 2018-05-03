Мишель Пфайффер снимется в сиквеле «Малефисенты»

Известно, что Пфайффер исполнит роль королевы. Снимать фильм будет Хоаким Роннинг («Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки») по сценарию Линды Вулвертон («Король Лев») и Джеза Баттеруорта («Грань будущего»). Продюсером проекта выступит Джо Рот

Напомним, что оригинальная лента вышла на большие экраны в 2014 году и заработала более 758 миллионов долларов при бюджете фильма в 180 миллионов. Детали сюжета пока держат в секрете. Ожидается, что к съемкам сиквела приступят уже в этом году.