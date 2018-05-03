6 интересных фильмов, основанных на реальных событиях 

Когда хочется скоротать время за просмотром интересного фильма, можно найти не просто захватывающий сюжет. А целую историю, которая по-настоящему произошла с кем-то в недалеком или далеком будущем. И оставила свой след в жизни многих и даже, возможно, чему-то научила.
Социальная сеть
В главной роли: Джесси Айзенберг Увлекательная история создания Фейсбука. И о том, чем пришлось пожертвовать Марку Цукербергу на пути к поставленной цели.
Легенда №17 В главной роли: Данила Козловский Фильм о легендарном советском хоккеисте Валерии Харламове. Его путь к победе был нелегким и даже недостижимым из-за полученных в результате аварии травм. Но когда чего-то очень жаждешь, невозможное становится возможным.
В главной роли: Дженифер Лоуренс Еще одна мотивационная история о том, как открываются двери в, казалось, нереальное будущее. Фильм повествует о тяжелой судьбе матери троих детей, которая из всех сил пыталась содержать свою семью. Но однажды она вспомнила о своих мечтах и решила во что бы то ни стало воплотить их в реальность. Теперь ее швабра, которая способна самоотжиматься, известна всему миру.
12 лет рабства
В главной роли: Чиветель Эджиофор Фильм о свободном чернокожем человеке, которого обманом заманили в рабство. У Соломона Нортрапа было все: любимая жена, замечательные дети и хорошая работа. Но в один день он потерял все на долгие 12 лет. Герою пришлось проявить недюжинное мужество, чтобы дождаться долгожданной свободы.
Игра в имитацию
В главной роли: Бенедикт Кембербэтч История о легендарном криптографе Алане Тьюринге, который помог выиграть Вторую Мировую войну благодаря тому, что смог разгадать код уникальной шифровальной машины немцев — Энигмы.
По соображениям совести
В главной роли: Эндрю Гарфилд Фильм о современном «Давиде», который своей верой помог выиграть битву с японцами во Второй Мировой войне. Не уступая своим убеждениям, Десмонд Досс пошел воевать, но так и не взял в руки оружие. Зато не бросил товарищей умирать и стал настоящим героем. За это и получил Медаль Почета.