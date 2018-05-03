6 интересных фильмов, основанных на реальных событиях

Когда хочется скоротать время за просмотром интересного фильма, можно найти не просто захватывающий сюжет. А целую историю, которая по-настоящему произошла с кем-то в недалеком или далеком будущем. И оставила свой след в жизни многих и даже, возможно, чему-то научила.

Социальная сеть

Легенда №17 В главной роли: Данила Козловский Фильм о легендарном советском хоккеисте Валерии Харламове . Его путь к победе был нелегким и даже недостижимым из-за полученных в результате аварии травм. Но когда чего-то очень жаждешь, невозможное становится возможным.

В главной роли: Дженифер Лоуренс Еще одна мотивационная история о том, как открываются двери в, казалось, нереальное будущее. Фильм повествует о тяжелой судьбе матери троих детей, которая из всех сил пыталась содержать свою семью. Но однажды она вспомнила о своих мечтах и решила во что бы то ни стало воплотить их в реальность. Теперь ее швабра, которая способна самоотжиматься, известна всему миру.

12 лет рабства

В главной роли: Чиветель Эджиофор Фильм о свободном чернокожем человеке, которого обманом заманили в рабство. У Соломона Нортрапа было все: любимая жена, замечательные дети и хорошая работа. Но в один день он потерял все на долгие 12 лет. Герою пришлось проявить недюжинное мужество, чтобы дождаться долгожданной свободы.

Игра в имитацию

В главной роли: Бенедикт Кембербэтч История о легендарном криптографе Алане Тьюринге , который помог выиграть Вторую Мировую войну благодаря тому, что смог разгадать код уникальной шифровальной машины немцев — Энигмы.

По соображениям совести