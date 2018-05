15 фильмов о настоящем безумии

Еще в древности говорили «Кого Бог хочет покарать, того лишает разума». Безумие, как оборотная сторона гениальности, давно стала излюбленным объектом изображения в киноискусстве.

Титр составил подборку лучших фильмов, персонажи которых вступили в борьбу с собственным подсознанием.

Ангел-истребитель

кадр: Producciones Gustavo Alatriste

Фантасмагорическая трагикомедия режиссёра Луиса Бунюэля рассказывает о группе аристократов, которые после ужина обнаруживают, что по загадочным мистическим причинам они не в состоянии переступить порог и покинуть гостиную. Спустя два дня заточение гостей охватывают страх, отчаяние, а потом и безумие. Голова-ластик

кадр: The American Film Institute

Дэвид Линч хорошо известен как автор самых сюрреалистичных фильмов нашего времени. «Голова-ластик» — первая полнометражная картина Линча, ставшая впоследствии классикой. В 2004 году Библиотека Конгресса США признала фильм «культурно значимым» и поместила его в Национальный реестр. Лента представляет собой не столько повествование в привычном смысле слова, сколько путешествие внутри сознания главного героя. Генри Спенсер живет в темном и мрачном промышленном городке. Однажды он получает приглашение от своей бывшей девушки Мэри приехать в гости и пообедать с её семьей. На обеде Спенсер узнает, что Мэри была от него беременна и родила ребенка. Генри женится на ней и берет на себя опеку над малышом, который больше напоминает ему головастика-мутанта. Вскоре жена уходит от Генри, и он остается один на один со странным и пугающим ребенком. Турецкое седло

Бывший агент КГБ Ильич долгие годы службы специализировался на наружном наблюдении и достиг в этом деле небывалых высот. Сейчас он уже на пенсии, но скучная жизнь одинокого старика вынуждает его продолжать заниматься слежкой за разными интересными ему людьми. Однажды объектом наблюдения становится новая соседка, в которую он вскоре влюбляется. Апокалипсис сегодня

кадр: American Zoetrope

«Я уверен, что создал произведение искусства и не мог сделать лучше», — сказал Френсис Коппола о своем фильме. «Апокалипсис сегодня» до сих пор считается одним из лучших антивоенных фильмов, откровенно рассказывающим об эмоциональном и физическом опустошении, дикости и разрушении, которые несет с собой война. Капитан спецназа и ветеран армии США Бенджамин Уиллард в исполнении Мартина Шина получает задание найти и обезвредить предположительно невменяемого полковника Курца (Марлон Брандо), который управляет отрядом вьетнамцев и обвиняется в нескольких убийствах. В ходе путешествия с Уиллардом происходит много странных событий, и по мере приближения к цели он перестает понимать, что происходит. Амадей

кадр: The Saul Zaentz Company

Фильм Милоша Формана — вольная интерпретация биографий композиторов Вольфганга Амадея Моцарта Антонио Сальери . Не обладая исторической точностью, блестяще снятая картина показывает нам быстрое и ошеломительное путешествие в безумие, в которое отправляется поедаемый завистью и ревностью к чужому таланту Сальери. Картина с Мюррэйем Абрахамом и Томом Халсом в главных ролях получила множество наград, включая 8 премий «Оскар» и 4 премии «Золотой Глобус». Сияние

кадр: Warner Bros.

Сияние (на английском языке с русскими субтитрами)

Шелли Дювалл, "Сияние" — один из наиболее значимых и высокохудожественных фильмов жанра. В своей экранизации романа Кинга Стэнли Кубрик снял таких звезд как Джек Николсон Дэнни Ллойд и Скэтмэн Крозерс. Писатель Джек Торренс устраивается зимним сторожем в отель, закрытый на мертвый сезон. Он собирается провести там пять месяцев вместе с семьей, работая над своей новой книгой. Шеф-повар отеля перед отъездом предупреждает сына Торренса Дэнни о том, что им следует остерегаться комнаты 237, и рассказывает, как много лет назад один из сторожей отеля сошел с ума и убил своих жену и ребенка. Паук

кадр: Grosvenor Park Productions

Интеллектуальный и очень атмосферный артхаусный фильм Дэвида Кроненберга рассказывает историю больного шизофренией Денниса Клега, который возвращается из психиатрической лечебницы в родной город. Его поселяют в реабилитационном центре в том же районе, где прошло его детство. Прогулки по знакомым улицам возвращают его к воспоминаниям о страшных травмах, искореживших его жизнь. «Паук» — фильм об исключительной хрупкости человеческой личности и о том, как легко перешагнуть грань и погрузиться в безумие. Нефть

кадр: Miramax Films

Мрачная история Пола Томаса Андерсона о жадности, предательстве, одержимости и насилии выдвигалась на «Оскар» в восьми номинациях и по праву считается вершиной актерской работы Дэниэла Дэй-Льюиса . Главный герой, золотоискатель Дэниэл Плэйнвью, вместе с приемным сыном Эйч Даблъю отправляются Калифорнию, где Дэниэл становится нефтяным магнатом. С самого начала жестокий и бездушный, к концу картины Дэниэл оказывается движим уже даже не амбициями, а чистой ненавистью. «Нефть» — великолепная эпическая драма об эмоциональной ущербности и разрушительном одиночестве, названная одним из величайших свершений в мировом киноискусстве первого десятилетия 21 века. Остров проклятых

кадр: Paramount Pictures

Психологический триллер по одноименному роману Денниса Лихейна стал четвертой совместной работой одного из лучших режиссеров нашего времени Мартина Скорсезе и актера Леонардо ДиКаприо . В основе сюжета — захватывающая и многослойная история о судебном приставе Тедди Дэниэлсе, прибывшем вместе со своим напарником на остров Шаттер в лечебницу для душевнобольных преступников. Официальная цель — расследовать исчезновение детоубийцы Рэйчел Соландо, на самом же деле Тедди хочет найти пироманьяка Эндрю Леддиса, виновного в смерти его жены Долорес. Фильм мастерски подчеркивает всю иллюзорность реальности, субъективной для каждого из нас, и еще раз напоминает о том, насколько тонка грань, за которой только отрицание действительности и мрачное безумие. Черный лебедь

кадр: Cross Creek Pictures

Венсан Кассель, Вайнона Райдер и Напряженный психологический триллер Даррена Аронофски о балерине, которая, получив главную роль в постановке, медленно сходит с ума, не выдерживая давления конкуренции и страха неудачи. Главные роли в картине исполнили Натали Портман Мила Кунис . «Черный лебедь» — гнетущая, депрессивная, но очень красивая картина, заставляющая задуматься о безумии как оборотной стороне таланта и непомерно высокой цене за успех. Укрытие

кадр: Hydraulx Entertaiment

Артхаусная психологическая драма Джеффа Николса рассказывает нам о жизни обычной американской семьи из маленького городка в штате Огайо, чья жизнь протекает вполне счастливо, пока главе семьи Кёртису не начинают сниться странные сны о надвигающемся урагане, который уничтожит его семью. Полностью охваченный своим иррациональным страхом, он начинает подозревать себя в безумии, но всё же решает принять меры по спасению тех, кого любит. Несмотря на низкий бюджет, режиссеру удалось главное — показать глубокое феноменальное исследование характера главного героя, балансирующего на грани любви и безумия. Марта, Марси Мэй, Марлен

кадр: This is that corporation

Полнометражный дебют Шона Дуркина был удостоен премии «Сандэнс» за лучшую режиссуру. Для Элизабет Олсен , сыгравшей в картине вместе с Хью Дэнси Кристофером Эбботтом и Брэйди Корбетом, эта психологическая драма также стала дебютом, с которым она блестяще справилась. В центре сюжета молодая женщина, сбежавшая из секты и нашедшая укрытие в доме у своей сестры и ее мужа. Но воспоминания из прошлого, перерастающие в паранойю, не дают ей полностью освоиться в новой жизни и постепенно стирают грань между иллюзией и реальностью. М — убийца

кадр: Nero-Film AG М убийца

Этот классический триллер о маньяке-убийце, орудующем на улицах Берлина, стал первой звуковой картиной режиссера Фрица Ланга. Полиции никак не удается поймать преступника, пресса нагнетает обстановку, и жителями города постепенно овладевает паранойя — они готовы учинить самосуд над каждым, кто вызовет подозрение. Блестящая актерская работа Питера Лорра, который смог изобразить трагизм больного слабого человека, потерявшего контроль над собой. Макбет

кадр: Caliban Films

Трагедия Шекспира была адаптирована для телевидения и кино десятки раз, но одной из самых удачных постановок стоит считать именно «Макбет» Романа Полански , выпущенный в 1971 году. Полански удалось снять самую жестокую и кровавую интерпретацию и без того мрачной знакомой всем истории лорда Макбета. Джон Финч очень убедительно показал неуемную жажду славы своего персонажа и весь его путь к полному саморазрушению. Телесеть

кадр: Metro-Goldwyn-Mayer

