Киноляпы, которые специально оставили в фильмах

Ляпы в фильмах частенько становятся предметом насмешки. Но иногда недочёты, которые не заметили при монтаже, — это настоящее украшение и интересная деталь, добавляющая кинокартине пикантности. Именно и таких ляпах сегодня и пойдёт речь.

1. В фильме «Стражи галактики» Крист Прэтт уронил сферу просто из-за неуклюжести. Но при этом он сохранил лицо и не вышел из образа, так что падение сферы выглядит абсолютно естественным.

2. Исполнитель роли Железного Человека Роберт Дауни-младший долго готовился к съёмкам: посещал спортзал и правильно питался. На площадке он частенько ел чернику и во время съёмки одного эпизода, забывшись, предложил её партнёру. Момент настолько удачно вписался в действие, что его решили оставить.

3. В ленте «Тёмный рыцарь» пиротехники плохо подготовили взрывы. Хит Леджер, игравший Джокера, здорово обыграл эту ситуацию. Момент с неудачным нажатием на кнопку стал одним из любимейших у зрителей.

4. Леонардо Ди Каприо во время съёмок ленты «Джанго освобождённый» порезал руку и истекал кровью, но не перестал играть. Этот эпизод решено было оставить в финальном варианте из-за его эффектности.

5. Джейк Джилленхол так вошёл в образ на съёмочной площадке «Стрингера», что в порыве эмоций разбил руками зеркало. Красочную сцену не вырезали, хотя актёра пришлось везти в госпиталь с порезами.