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Киноляпы, которые специально оставили в фильмах
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Киноляпы, которые специально оставили в фильмах 

Рамблер 2 часа назад
Ляпы в фильмах частенько становятся предметом насмешки. Но иногда недочёты, которые не заметили при монтаже, — это настоящее украшение и интересная деталь, добавляющая кинокартине пикантности. Именно и таких ляпах сегодня и пойдёт речь.
1. В фильме «Стражи галактики» Крист Прэтт уронил сферу просто из-за неуклюжести. Но при этом он сохранил лицо и не вышел из образа, так что падение сферы выглядит абсолютно естественным.
2. Исполнитель роли Железного Человека Роберт Дауни-младший долго готовился к съёмкам: посещал спортзал и правильно питался. На площадке он частенько ел чернику и во время съёмки одного эпизода, забывшись, предложил её партнёру. Момент настолько удачно вписался в действие, что его решили оставить.
3. В ленте «Тёмный рыцарь» пиротехники плохо подготовили взрывы. Хит Леджер, игравший Джокера, здорово обыграл эту ситуацию. Момент с неудачным нажатием на кнопку стал одним из любимейших у зрителей.
4. Леонардо Ди Каприо во время съёмок ленты «Джанго освобождённый» порезал руку и истекал кровью, но не перестал играть. Этот эпизод решено было оставить в финальном варианте из-за его эффектности.
5. Джейк Джилленхол так вошёл в образ на съёмочной площадке «Стрингера», что в порыве эмоций разбил руками зеркало. Красочную сцену не вырезали, хотя актёра пришлось везти в госпиталь с порезами.
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