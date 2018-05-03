«Собибор»: важная историческая правда

В прокат выходит режиссерский дебют народного артиста России Константина Хабенского "Собибор", рассказывающий о восстании в нацистском лагере смерти, единственном, завершившемся массовым побегом заключенных. Вячеслав Суриков — о том, как это кино говорит со зрителем о добре и зле как об абсолютных величинах, и о том, кто побеждает в их вечной битве.

Нацисты стерли Собибор с лица земли в буквальном смысле слова. Для них успешное восстание в лагере смерти стало немыслимым позором, о котором они хотели забыть как можно скорее. В Советском Союзе восстание в Собиборе не замалчивалось, но из-за стойкого предубеждения к тем, кто оказался в плену, его не сделали достоянием общественности.

В том числе благодаря опыту игры в любительских театральных постановках, Александр Печерский , возглавивший то самое восстание в польском лагере Собибор, ясно осознавал степень киногеничности истории, в которой он волею судьбы стал главным героем, и лично призывал отечественных кинематографистов к тому, чтобы те обратились к теме сопротивления нацистскому режиму в концлагерях, но они раз за разом мягко отказывались от его предложений. Когда же в 1987 году вышел англо-югославский фильм "Побег из Собибора" с европейской суперзвездой Рутгером Хауэром в главной роли, Печерскому даже не разрешили выезд из Советского Союза на американскую премьеру. Фильм Хабенского — пусть запоздалое, но по-прежнему важное общественное признание, которого так долго добивался сам Александр Печерский.

"Бежать должны все!" — неоднократно повторяет главный герой фильма "Собибор" (Константин Хабенский). Узники массово пытались сбегать из лагерей и до Собибора, и после, но никогда в восстании не участвовали все узники без исключения. Это главная отличительная черта Собибора. Печерскому удалось за очень короткий срок придумать план, как не только заполучить оружие, столь необходимое для того, чтобы вырваться за пределы лагеря, но и уничтожить нескольких эсэсовцев из администрации.

Он не только решился на сопротивление, но и смог сплотить вокруг себя группу не менее бесстрашных людей, которые понимали, на что они идут, здраво оценивали свои шансы и не отступили в самый ответственный момент, когда нужно было идти до конца. Тот факт, что ничего подобного так и не удалось никому повторить, лишний раз свидетельствует об исключительной роли Печерского в этом восстании.

Он его продумал, организовал, выжил под пулеметным огнем, добрался до партизан и сражался в их рядах. Затем, когда отряд соединился с частями Красной армии, Печерский как бывший военнопленный был направлен в фильтрационный лагерь НКВД, а уже оттуда автоматчиком в отдельный стрелковый штурмовой батальон. В 1944 году при взятии латвийского города Бауска получил ранение в бедро, а вместе с ним справку от командира о том, что "свою вину перед Родиной искупил кровью". В этом же году он впервые рассказал историю всего, что с ним произошло в Собиборе, на бумаге.

Из-под его пера вышла рукопись, где он в беллетризованной форме, говоря о себе в третьем лице, рассказывает историю восстания. В ней он впервые запечатлевает легендарную Луку, восемнадцатилетнюю еврейку родом из Германии, к которой он приходил в женский барак, где они могли "долго сидеть и говорить о Советском Союзе". Ее история обрывается в рукописи еще до побега. Печерский пытался ее разыскать после войны, но безрезультатно.

Хабенский как рассказчик не концентрируется на деталях биографии своих персонажей. Лука вносит в историю восстания не только романтическую, но и мистическую ноту. За исключением финальной сцены Печерский появляется с ней в кадре только вдвоем и всегда вне стен барака, что расширяет поле интерпретации их встреч. Лука и в самом деле немецкая еврейка из крови и плоти или все же ангел, спустившийся с небес, чтобы вдохновить Печерского на подвиг?

О Печерском мы знаем только, что он еврей, служил в Красной армии, за его плечами трудовой лагерь в Минске. Хабенскому как режиссеру и исполнителю главной роли важно подчеркнуть, что тот не смирился с судьбой и готов бороться за жизнь, в отличие от большинства из тех, кто оказался в Собиборе. Печерский думает не только о том, чтобы выжить самому, но и о судьбе всех своих товарищей по несчастью. Здесь ключевую роль играет его советское прошлое.

Единственный герой, о ком мы узнаем хоть какие-то подробности, — комендант первого сектора лагеря смерти Карл Фенцель, его выдающимся образом играет Кристофер Ламберт . Нацист, выступающий в "Собиборе" наиболее выразительным олицетворением зла, сетует на сложные взаимоотношения с отцом, память о которых провоцирует в нем ненависть к евреям.

Автору важно показать, что человеком можно оставаться даже в самых немыслимых обстоятельствах. Героиня польской актрисы Михалины Ольшанской ("Матильда") задыхается вместе с остальными женщинами, прибывшими в Собибор на поезде и препровожденными в "душ", обнаженной, грубо остриженной (что может быть унизительнее). Но она до самой смерти не отводит взгляда от глаз убийцы, эсэсовца, пустившего в "душевую" выхлопные газы. До последнего момента она остается самой собой.

"Дюнкерк" Кристофера Нолана , "Темные времена" Джо Райта (оба номинированы на "Оскар" в категории "Лучший фильм года"), норвежский "Двенадцатый человек" Харальда Цварта из конкурсной программы Московского международного кинофестиваля — эти недавние фильмы в первую очередь переосмысляют историю Второй мировой войны, выстраивая новые логические цепочки в общественном подсознании. То, что до сих пор принято было расценивать как слабость, преподносится как сила, нерешительность — как вдумчивость, глупость — как дальновидность, безрассудство — как храбрость, растерянность — как добросердечие.

Восстание в Собиборе же относится к числу безусловных величин, где добро и зло противостоят друг другу в бескомпромиссном поединке. Все произошедшие в нем события настолько очевидны в своих оценках, что мы можем не тратить время на сомнения по поводу того, кто здесь прав, а кто виноват. Нам остается только восхищаться мужеством тех, кто нашел в себе силы противостоять нацистской машине смерти.