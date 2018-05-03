20th Century Fox снимет детский фильм про динозавра в Нью-Йорке

Кинокомпания 20th Century Fox снимет детский фильм по графическому роману Шона Рубина. Это история о настоящем динозавре, который живет в Нью-Йорке. Книга «Боливар» была включена в список лучших книг Нью-йоркской публичной библиотеки 2017 года и очень понравилась малышам и их родителям.

Книга рассказывает про динозавра, который живет в огромном Нью-Йорке совершенно никем не замеченный. И только его соседка Сибил видит, что что-то тут не так. Но Боливара ждут настоящие приключения и сложный выбор — оставить все как есть или дать людям увидеть, кто он на самом деле.

Когда выйдет фильм, пока не сообщается. Работать над историей будет Шон Леви и Дэн Левин.

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