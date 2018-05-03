Ещё
20th Century Fox снимет детский фильм про динозавра в Нью-Йорке
Далее:
Читайте также:
Ещё

20th Century Fox снимет детский фильм про динозавра в Нью-Йорке 

Tlum.ru 2 часа назад
Фото: Tlum.ru
Кинокомпания 20th Century Fox снимет детский фильм по графическому роману Шона Рубина. Это история о настоящем динозавре, который живет в Нью-Йорке. Книга «Боливар» была включена в список лучших книг Нью-йоркской публичной библиотеки 2017 года и очень понравилась малышам и их родителям.
Книга рассказывает про динозавра, который живет в огромном Нью-Йорке совершенно никем не замеченный. И только его соседка Сибил видит, что что-то тут не так. Но Боливара ждут настоящие приключения и сложный выбор — оставить все как есть или дать людям увидеть, кто он на самом деле.
Когда выйдет фильм, пока не сообщается. Работать над историей будет Шон Леви и Дэн Левин.
Еще больше интересного в нашей группе в «Одноклассниках» и ВКонтакте.
Интересное по теме: Найдена актриса на роль Даши-путешественницы
Tlum.ru: последние новости
В новом трейлере «Юных титанов» злодея принимают за Дэдпула Найдена актриса на роль Даши-путешественницы В Paramount делают новый фильм про Губку Боба и еще два мультика
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с актерами «Санта Барбары»30
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы68
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
Киноляпы, которые никто не замечал24
Киноляпы, которые специально оставили в фильмах
Видео
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
02:37
Фильм Данилы Козловского покажут в Швейцарии
Кино
05:17
5 ролей, которые могли достаться другим актерам
Кино
14:14
Куда исчезают дети-актеры
Кино
04:57
Киноляпы, которые специально оставили в фильмах
Кино
06:22
Как живут скромные миллионеры Голливуда
Кино
02:59
Советских актрис в бане чуть не обварило кипятком
Кино
02:16
Вышел новый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса»
Кино
02:53
«Мстители 3» собрали рекордную кассу за выходные
Кино
06:42
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение