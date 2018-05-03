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Джессика Честейн, Марион Котийяр, Пенелопа Крус сыграют в новом фильме режиссера «Людей Икс»
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Джессика Честейн, Марион Котийяр, Пенелопа Крус сыграют в новом фильме режиссера «Людей Икс» 

Киноафиша 2 часа назад
Саймон Кинберг, режиссер фильма «Люди Икс: Тёмный Феникс», который порадует фанатов франшизы в феврале 2019 года, задумал снять новый проект и привлекает для этого топовых голливудских звезд. В новом шпионском боевике под названием «355» Кинберг снимет Джессику Честейн, Марион Котийяр, Пенелопу Крус и Люпиту Нионго.
Интересно, что идея проекта была придумана во время съемочного процесса «Темного Феникса». Джессика Честейн предложила режиссеру и каст, и название для будущего проекта. «Агент 355» — это кодовое имя первой женщины-шпионки во время революции, оно до сих пор применяется к женщинам, работающим в разведке ЦРУ.
Сюжет картины расскажет о группе лучших женщин-агентов со всего мира, которых собирают в одну интернациональную команду. Их целью станет уничтожение крупой террористической группы, которая внедряет оружие массового поражения.
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