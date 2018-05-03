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Фильм ужасов «Счастливого дня смерти» получит сиквел
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Фильм ужасов «Счастливого дня смерти» получит сиквел 

Киноафиша 2 часа назад
Фото: Киноафиша
Джессика Рот и Израэль Бруссар вернутся к своим ролям в продолжении детективного хоррора «Счастливого дня смерти». Кристофер Лэндон также оставит за собой режиссёрское кресло.
Сюжет оригинальной ленте строился вокруг самой популярной девушки в колледже, которая в собственный день рождения погибает от рук маньяка в маске. Однако героиня не умирает, а попадает во временную петлю, и теперь каждый день должна переживать свою смерть, пока не узнает, кто и зачем ее убил.
«Счастливый день смерти» оказался невероятно успешным и собрал в мировом прокате 125 миллионов долларов при бюджете в 4.8 миллиона.
Во втором фильме ответят на вопросы о временной петле, появившиеся у зрителей после просмотра первой части. По словам Джессики Рот, сиквел будет снят в стиле франшизы «Назад в будущее».
Съемки «Счастливого дня смерти 2» начнутся 10 мая. Из новичков к актерскому составу примкнут Сурадж Шарма («Жизнь Пи») и Сара Яркин («Американская история ужасов»).
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