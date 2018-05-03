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Пол Джаматти отправится с Дуэйном Джонсоном в «Круиз по джунглям»
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Пол Джаматти отправится с Дуэйном Джонсоном в «Круиз по джунглям» 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Пол Джаматти и Дуэйн Джонсон, сыгравшие в боевике «Разлом Сан-Андреас», добавят в свою фильмографию новый совместный проект — приключение «Круиз по джунглям».
Действие фильма Disney развернется в амазонских джунглях в начале 20 века. Джонсону досталась роль капитана лодки, которого нанимают брат с сестрой (Джек Уайтхолл и Эмили Блант), чтобы пуститься на поиски некого целебного дерева. На пути экспедиции встанут дикие животные и жестокие конкуренты.
Пол Джаматти сыграет сварливого начальника порта. Ранее к актерскому составу присоединился Эдгар Рамирес, его зрители увидят в образе главного злодея.
Съемки «Круиза по джунглям» под руководством режиссера Хауме Кольет-Серры стартуют в конце мая и продлятся все лето.
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