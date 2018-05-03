Актер сериала «Ищейка» стал отцом во второй раз

Денис Бургазлиев снимался в таких картинах, как «Час Волкова», «Мосгаз», «Бигль», а недавно на Первом канале показали сериал с его участием «Ищейка-2». В откровенном интервью актер признался, что ему нравятся криминальные фильмы и сериалы, в которые его зовут участвовать. Он также рассказал о том, почему развелся с первой женой актрисой Мариной Вейс. Когда они были вместе, она уехала в Германию вслед за родственниками и вскоре родила дочь. Денис отправился за ней и около полугода работал то грузчиком, то сварщиком в чужой стране, а потом решил вернуться в Россию. «С Машей к тому моменту развелись. Она не могла смириться, что у меня получается карьера, а у нее — нет», — отметил актер.

Дочка артиста тяжело переживала то, что ее родители расстались. Однако сейчас Александре 25 лет и она иногда приезжает к отцу. Она пошла по его стопам и с 11 лет снимается в кино. Бургазлиев с 2006 года стал встречаться с солисткой «Кремлевского балета» Алией Хасеновой. Семь лет назад они сыграли две свадьбы: одну в Алма-Ате, где живут родители невесты, а вторую в Москве. По его словам, торжество было организовано в национально-фольклорном стиле. В столице он арендовал теплоход, где все и отмечали радостное событие.

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