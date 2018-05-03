Полюби меня такой: звезды, которым отказывали из-за внешности

Голливуд задал определенные стандарты красоты еще 100 лет назад, так что многие наши любимые актеры и актрисы худели, толстели, изменяли форму носа и увеличивали грудь ради роли мечты. Но есть и исключения. PEOPLETALK расскажет о звездах Голливуда, которые не стали ничего менять в своей внешности и добились огромного успеха, хотя все говорили им, что у них ничего не получится

Кэт Деннингс (31)

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Однажды кастинг-директор сказал звезде сериала «Две девицы на мели» Кэт Деннингс, что ей нужно изменить все в своей внешности: грудь, зубы, фигуру и даже тон кожи! Но она не стала слушать критика и превратила свои пышные формы и бледный цвет лица в достоинства. Сейчас она зарабатывает миллионы (только за одну серию «Девиц» Кэт получает 1,7 млн долларов) и считается одной из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда.

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Сложно представить, что оскароносную Мерил Стрип могли не принять в мир Голливуда из-за ее внешности. Но, когда ей было 27 лет, она прослушивалась на роль в фильме «Кинг-Конг». Продюсер сказал кастинг-директору на итальянском: «Почему ты привел мне эту уродину?» Откуда же он мог знать, что Стрип знает итальянский. Она ответила: «Простите, что я настолько уродлива для вашего фильма». И ушла. Роль в итоге досталась Джессике Лэнг (69). Только вот за пределами Америки ее никто не знает. А вот Мерил — звезда мирового уровня: у нее три «Оскара», девять «Золотых глобусов» и многомиллионные гонорары.

Kesha (31)

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А вот Кеша попала под раздачу, когда была уже известной певицей. Девушка всю жизнь страдала от нестабильного веса (то худела, то толстела), и однажды ее директор заявил: «Если ты не похудеешь, то больше ничего не добьешься». Кеша очень переживала из-за лишнего веса и пыталась стать стройнее всеми доступными способами, а в итоге заработала расстройство пищевого поведения. Долгие месяцы реабилитации, и как итог: сейчас она чувствует себя прекрасно (пускай даже в форме plus-size) и готовится к возвращению на сцену.

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Не только женщины подвергаются критике из-за несовершенств внешности. Оказывается, Бенедикт мог не получить роль Шерлока в одноименном сериале на BBC. Руководство телеканала заявило продюсерам сериала: «Вы обещали нам сексуального Шерлока Холмса. Не его». На наш вкус — куда уж сексуальнее. К счастью, продюсеры отстояли кандидатуру Камбербэтча — без него «Шерлок» был бы уже не таким.

Крисси Тейген (32)

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Даже красавицу Крисси Тейген не обошли стороной злые комментарии. В начале своей карьеры Тейген приехала на кастинг в рекламную кампанию Forever 21. Фотографии со съемки отправили в модельное агентство, в котором тогда была подписана Крисси. Менеджеры немедленно ей позвонили и заставили уйти: звезда была «слишком толстой».

Лина Данем (31)

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Когда на экраны вышла первая серия сериала «Девочки» с Линой Данем в главной роли, многие сочли его нереалистичным. Слишком сексуальные парни, по мнению зрителей, встречались с очень непривлекательными девушками. А героиня Лины вообще дико раздражала: зрители утверждали, что в реальной жизни на девушку, которая выглядит и ведет себя как Ханна, никто не обратил бы внимания.

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Дженнифер Лоуренс смешная, талантливая и красивая. Правда, с последним утверждением согласны были не все. После выхода на широкие экраны первой части «Голодных игр» многие говорили, что Джен не выглядит «достаточно голодной», намекая на ее фигуру. Лоуренс на пересуды было наплевать — она продолжила сниматься в кино и не обращала внимание на критиков. Как итог: самые популярные и кассовые фильмы и даже «Оскар» за роль в «Мой парень — псих».

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Принцесса поп-музыки Бритни Спирс в 2007 году попала в, кажется, самый позорный список: топ самых несексуальных женщин, по версии журнала Maxim. И оказалась она аж на пятом месте. Журналисты припомнили Бритни неудавшийся брак, скандальный развод и двоих детей, а еще и несовершенства фигуры. Прошло девять лет — Бритни наслаждается романом с молодым и горячим бойфрендом, хвастается шикарным телом и воспитывает двоих детей.

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