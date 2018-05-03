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В петербургских кинотеатрах в честь Дня Победы покажут «Сталинград» в формате IMAX
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В петербургских кинотеатрах в честь Дня Победы покажут «Сталинград» в формате IMAX 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
В День великой Победы корпорация IMAX устроит в Петербурге показы военной драмы Федора Бондарчука «Сталинград». Горожане смогут посмотреть картину в четырех кинотеатрах: «Формула кино» в ТЦ «Галерея», «Жемчужина», «ПитерЛэнд» и «Синема Парк Deluxe» в ТРЦ «Радуга». Сеансы пройдут лишь в один день, 9 мая.
«Несмотря на революционность такой истории для российской киноиндустрии того времени, мы с партнерами с самого начала были уверены, что для передачи уникальных эмоций и погружения зрителей в происходящее на экране, нам нужен был IMAX, — говорит режиссер ленты Федор Бондарчук. — Для меня особенно важно, что «Сталинград» будет вновь показан на больших экранах в великий праздник Победы — день, когда каждого из нас особенно переполняют эмоции благодарности и гордости к историческому подвигу наших предков-героев».
В свою очередь старший вице-президент IMAX по развитию бизнеса в России Джон Шрайнер отметил, что в компании рады возможности вновь показать на российских экранах IMAX такой знаковый для индустрии и для российской аудитории фильм. «Сложно придумать более подходящую дату для просмотра фильма о подвиге советских солдат, чем День Победы», — добавил он.
Сборы «Сталинграда» в IMAX в 2013 году составили 207 млн рублей, в общей сложности фильм посмотрело более 6,2 миллионов зрителей. «СТАЛИНГРАД» по— прежнему входит в десятку самых кассовых кинокартин IMAX за всё время работы корпорации в России.
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