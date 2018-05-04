Всероссийский фестиваль «Волжские театральные сезоны» завершился в Самаре 

Он прошел в четвертый раз. В программе — 17 спектаклей. 5 постановок представили театры областного центра. Лучшим спектаклем в опере стала «Волшебная флейта» Самарского оперного театра. Награду за лучшую роль в этом спектакле получил Антон Кузенок. Выделили и «Эсмеральду» — исполнительницу заглавной партии Ксению Овчинникову. Лучшая работа молодого режиссера — «Пер Гюнт» Артема Устинова театра «СамАрт». Два актера драмтеатра имени Максима Горького получили награды за постановку «История лошади». Гран-при достался спектаклю «В день свадьбы» Санкт-Петербургского государственного Молодежного театра на Фонтанке.